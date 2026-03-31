A. B. İ. yeni bölüm ne zaman yayınlanacak. Bu akşam A. B. İ. yok mu, A. B. İ. neden yok?

A.B.İ. dizisinin yeni bölümünün bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağı izleyiciler tarafından sıkça sorgulanıyor. Yayın akışında yaşanan değişiklikler nedeniyle “A.B.İ. neden yok?” sorusu öne çıkarken, dizinin yeni bölüm tarihiyle ilgili gelişmeler merak ediliyor. Kanalın güncel yayın planı ve olası erteleme nedenleri, dizinin takipçileri tarafından araştırılmaya devam ediyor.

A.B.İ. BU AKŞAM NEDEN YOK? İZLEYİCİLERİ ÜZEN ARA KARARI

ATV ekranlarında Salı akşamları yayınlanan A.B.İ. dizisi, bu hafta yeni bölümüyle ekrana gelmiyor. 31 Mart tarihli TV yayın akışına göre dizinin yayınlanmama nedeni ise futbol karşılaşması. Bu akşam oynanacak Kosova–Türkiye maçı nedeniyle sevilen yapımın yeni bölümü yayınlanmayacak.

YENİ BÖLÜM YERİNE TEKRAR YAYINLANACAK

Dizinin takipçileri için bu akşam ekran tamamen boş kalmayacak. A.B.İ., yeni bölümü yerine tekrar bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Kaçırılan sahneleri yeniden izlemek isteyenler için bu durum bir fırsat olabilir.

A.B.İ. YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

A.B.İ. dizisinin merakla beklenen yeni bölümü için tarih netleşti. Yapım, 7 Nisan Salı akşamı yeni bölümüyle yeniden ATV ekranlarında olacak. Dizinin kaldığı yerden nasıl devam edeceği ise şimdiden büyük merak konusu.