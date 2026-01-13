A.B.İ. Melek kimdir, A.B.İ. dizisi Melek, Asude Kelebek mi?

"Çok yakında ATV'de yayın hayatına başlayacak olan A.B.İ. (Aile Bir İmtihandır) dizisinde kadro netleşirken, Asude Kalebek'in canlandıracağı 'Melek' karakteri şimdiden merak konusu oldu. OGM Pictures'ın titizlikle hazırladığı projede Doğan'ın gözbebeği Melek rolüyle izleyici karşısına çıkacak olan ünlü oyuncu, yeni projesinin kariyerindeki yerini ve karakterinin hikâye içindeki kritik rolünü izleyicilerle paylaştı."

A.B.İ.MELEK KİMDİR?

atv'de izleyiciyle buluşmak için gün sayan,A.B.İ.' dizisinde Melek karakteriyle ekranlara dönmeye hazırlanan Asude Kalebek, yeni projesini ve rolünü anlattı.

"Melek, sertleşmeden ayakta kalmayı bilen bir kadın"

Canlandırdığı Melek karakteri için; "Melek, zeki, dürüst ve duygularını bastırmadan yaşamayı seçen bir karakter. Ayakta kalmayı biliyor ama bunu sertleşerek değil, kendisi olarak yapıyor. Hayatta en çok güvendiği kişi abisi Doğan. Onun gibi başarılı bir cerrah olmak en büyük hayali. Aynı zamanda babasının üzerindeki baskısından kurtulmak ve kendi ayakları üzerinde durmak istiyor; bu yolculukta hayatla gerçek anlamda yüzleşiyor." ifadelerini kullandı.

"Melek'in güçlü bir iç pusulası var"

"Melek'in net hedefleri ve güçlü bir iç pusulası olması beni çok etkiledi. Kırılganlığını saklamadan yoluna devam edebilmesi, düştüğünde bile vazgeçmemesi… Senaryoyu okurken bazı anlarda kendimle karşılaştım. Hikâyenin dünyası ve karakterlerin derinliği bu bağı benim için daha da güçlendirdi." sözlerini de ekledi.