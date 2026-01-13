A.B.İ. dizisi nerede çekiliyor, A.B.İ. setleri nerede A.B.İ. dizisindeki konak nerde, Hancıoğlu Konağı gerçek mi, nerede?

"Ekran yolculuğuna fırtına gibi başlayan A.B.İ., dev prodüksiyonu ve büyüleyici set mekanlarıyla izleyiciyi ekrana kilitlemeye devam ediyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun hayat verdiği Doğan karakterinin dünyasını yansıtan sahnelerin ardından, özellikle Hancıoğlu Konağı sosyal medyada gündem oldu. Pek çok kişi 'A.B.İ. setleri nerede kuruldu?' ve 'Dizideki konak gerçek mi, hangi semtte?' sorgularını yapmaya başladı. İzmir'in eşsiz manzaralarından İstanbul'un tarihi dokusuna uzanan A.B.İ. dizisi çekim yerlerine dair tüm detayları sizler için derledik."

A.B.İ. DİZİSİ OYUNCULARI KİM?

Televizyon dünyasının dev isimlerini bir araya getiren A.B.İ., zengin oyuncu kadrosuyla sezonun en çok konuşulan yapımı olmayı başardı. Başrollerini Türk sinemasının güçlü ismi Kenan İmirzalıoğlu ile başarılı oyuncu Afra Saraçoğlu'nun paylaştığı dizide, usta isimler ve genç yetenekler bir arada yer alıyor.

Dizinin kadrosunda; Asude Kalebek, Sinan Tuzcu, Diren Polatoğulları, Nihal Koldaş, Toprak Sağlam, Serkay Tütüncü, Tuğçe Açıkgöz, Ardıl Zümrüt, Ali Önsöz, Esra Şengünalp, Yaren Yapıcı, Ebrar Karabakan, Mert Demirci, Ayşen Sezerel, Burak Can Doğan, Tarık Ündüz, Tarık Papuççuoğlu ve Tülay Bursa gibi birbirinden başarılı oyuncular performans sergiliyor.

A.B.İ. DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

A.B.İ. dizisinin büyüleyici atmosferi, İstanbul ve İzmir'in eşsiz dokularını ekrana taşıyor. Çekimlerin ana üssü olan İstanbul'da, geleneksel aile yapısını yansıtmak için Üsküdar ve Beykoz'un tarihi sokakları ile görkemli yalıları kullanılıyor. Doğan karakterinin cerrahlık mesleği ve modern şehir hayatı sahneleri için ise Beşiktaş ve Nişantaşı semtleri tercih ediliyor.

Dizinin odak noktası olan Hancıoğlu Konağı, İstanbul'un büyüleyici Boğaz hattındaki tarihi yalılarından birinde hayat buluyor. Ayrıca hikâyenin köklerine dair bazı sahneler için İzmir'in tarihi Birgi Köyü'nün kullanıldığı iddiaları da set mekanlarına dair merakı artırıyor. Genç karakterlerin dinamik sahneleri ise ağırlıklı olarak Kadıköy ve Moda'nın sembolik mekanlarında kayda alınıyor.

Hancıoğlu Konağı, İstanbul'un tarihi yalılarından biridir.

A.B.İ. DİZİSİ KONUSU NE?

A.B.İ., kaçmaya çalıştıkça geçmişine daha çok düğümlenen bir adamın sarsıcı hikâyesini merkeze alıyor. Ailesinin karanlık ve suç dolu geçmişini geride bırakıp İzmir'de cerrah olarak kendine tertemiz bir hayat kuran Doğan, kardeşinin düğünü vesilesiyle döndüğü baba ocağında beklemediği bir sınavla karşılaşır.

Yıllarca saklanan sırların birer birer gün yüzüne çıkması, Doğan'ı hem sevdiklerini korumak hem de ailesinin karanlığıyla yüzleşmek zorunda bırakır. Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu'nun uyumuyla güçlenen senaryo, izleyiciyi "Aile bir sığınak mıdır, yoksa en büyük imtihan mı?" sorusuyla baş başa bırakıyor.