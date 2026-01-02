A.B.İ dizisi fragmanı izle: Kenan İmirzalıoğlu'nun yeni dizisi A.B.İ'nin fragmanı yayınlandı mı nereden izlenir?

Kenan İmirzalıoğlu'nun başrolünde yer aldığı A.B.İ – Aile Bir İmtihandır dizisinin fragmanı, izleyicilerin gündeminde. Dizinin ilk tanıtım görüntüleri ve fragmanı yayımlandı mı, nereden izlenebilir gibi sorular sosyal medyada sıkça soruluyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

A.B.İ DİZİSİNİN FRAGMANI

A.B.İ dizisinin fragmanını izlemek için tıklayın.

A.B.İ DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

A.B.İ – Aile Bir İmtihandır dizisi, ailesinden uzaklaşmış başarılı cerrah Doğan'ın, kardeşinin düğünü için memleketine dönmesiyle başlıyor. Bu dönüş, yıllardır konuşulmayan aile sırlarını ve geçmişte yaşanan kırgınlıkları tekrar gün yüzüne çıkarıyor.

Doğan, hem kendi içsel yolculuğunda hem de ailesinin beklentileri karşısında ciddi bir vicdan muhasebesi yapmak zorunda kalıyor. Dizi boyunca izleyici, karakterlerin geçmişle hesaplaşmalarına tanıklık ediyor ve adalet arayışının onların hayatlarını nasıl şekillendirdiğini görüyor.

Hikâye, aile, vicdan, sorumluluk ve adalet temalarını aksiyon ve dram unsurlarıyla harmanlayarak ekranlara taşırken, izleyiciyi hem duygusal hem de merak uyandırıcı bir yolculuğa çıkarıyor.

A.B.İ DİZİSİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Dizinin ilk bölümü 13 Ocak 2026 Salı akşamı ekranlara gelecek. Yapım, ATV'nin yeni sezonunda salı akşamları yayınlanacak ve izleyiciyi haftalık olarak ekrana kilitlemesi planlanıyor.

İlk sezonun uzun soluklu olması hedefleniyor ve dizinin Kenan İmirzalıoğlu gibi güçlü bir oyuncuyu başrolde bulundurması, projenin dikkat çekici olmasını sağlıyor. Yayın günü ve saatine göre izleyiciler, diziyi düzenli olarak takip ederek karakterlerin hikâyelerini adım adım öğrenebilecek.

A.B.İ DİZİSİNİN OYUNCULARI KİMLER?

Dizinin başrolünde Kenan İmirzalıoğlu, ailesinden uzaklaşmış başarılı cerrah Doğan rolüyle yer alıyor. Ona genç kuşakta öne çıkan Afra Saraçoğlu, avukat Çağla karakteriyle eşlik ediyor.

Diren Polatoğulları Behram karakteriyle hikâyeye dahil olurken, Asude Kalebek, Sinan Tuzcu, Nihal Koldaş, Toprak Sağlam, Serkay Tütüncü, Tuğçe Açıkgöz, Ardıl Zümrüt, Ali Önsöz, Esra Şengünalp, Yaren Yapıcı, Ebrar Karabakan, Mert Demirci, Ayşen Sezere, Burak Can Doğan, Tarık Ündüz, Tarık Papuççuoğlu ve Tülay Bursa gibi isimler de kadroda yer alıyor.

Oyuncuların performansları, dizinin dramatik ve aksiyon dolu hikâyesini izleyiciye güçlü bir şekilde aktaracak.

A.B.İ DİZİSİ HANGİ KANALDA?

Dizi, ATV ekranlarında yayınlanacak. Kanalın geniş izleyici kitlesi sayesinde A.B.İ, yeni sezonun en çok merak edilen yapımlarından biri olarak öne çıkıyor. ATV'nin sunduğu yayın kalitesi ve dijital platformlarla entegrasyonu, izleyicilere hem televizyon hem de çevrim içi izleme imkânı sunuyor. Böylece kaçıranlar veya tekrar izlemek isteyenler, diziyi farklı kanallardan takip edebilecek.