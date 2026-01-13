A.B.İ. Behram kimdir? A.B.İ. Behram Diren Polatoğulları mı?

"Çok yakında ATV izleyicisiyle buluşacak olan A.B.İ. (Aile Bir İmtihandır) dizisinde kadro netleşirken, Diren Polatoğulları'nın canlandıracağı 'Behram' karakteri sosyal medyada şimdiden gündem oldu. OGM Pictures imzalı yapımda intikam peşindeki Behram rolüyle izleyici karşısına çıkacak olan ünlü oyuncu, yeni projesinin perde arkasını ve canlandıracağı karakterin Hancıoğlu ailesiyle olan büyük hesaplaşmasını ilk kez dile getirdi."

A.B.İ.BEHRAM KİMDİR?

atv'de izleyiciyle buluşmak için gün sayan, yapımına OGM PICTURES'ın imza attığı A.B.İ.' dizisinde Behram karakteriyle ekranlara dönmeye hazırlanan Diren Polatoğulları, yeni projesini ve rolünü anlattı.

"Senaryonun üslubu ve kimliği beni çok etkiledi"

Bu rolü kabul ederken kendisini en çok etkileyen unsurlardan bahseden Polatoğulları, "Bu rolü kabul ederken beni en çok etkileyen şeylerden biri senaryo oldu. Senaryonun çok iyi bir üslubu ve kimliği vardı. Tabii ki bir de yapım şirketimiz. Zaten uzun yıllardır bir aradayız, çok iyi anlaşıyoruz, birbirimizi seviyoruz. Oyuncu kadrosu da gayet iyi, hepsi çok sevdiğim arkadaşlarım." dedi.

"Yaşayan ve derin bir karakter"

Canlandırdığı karaktere dair de ipuçları veren oyuncu, "Yaşayan ve derin bir karakter. Hisli ve altyapısı çok kuvvetli, o yüzden çok spoiler vermeyeyim." sözleriyle Behram'ı anlattı.