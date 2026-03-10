Haberler

A.B.İ. 9. bölüm tek parça HD CANLI izleme linki var mı ATV?

A.B.İ. 9. bölüm tek parça HD CANLI izleme linki var mı ATV?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ATV ekranlarının büyük merakla beklenen yeni dizisi A.B.İ. (Aile Bir İmtihandır), bu akşam yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Başrollerinde Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu'nun yer aldığı yapım, yayınlanan tanıtımlarıyla şimdiden sosyal medyada gündem oldu.

"ATV'nin dev prodüksiyonlu yeni dizisi A.B.İ. yeni bölümüyle ekran yolculuğuna devam ediyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun 'Doğan', Afra Saraçoğlu'nun 'Çağla' karakterine hayat verdiği dizi, ilk dakikalarından itibaren izleyicileri ekran başına kilitledi. İnternet üzerinden A.B.İ. 9. bölüm tek parça HD izle seçeneğini arayanlar ve ATV canlı yayın linki üzerinden diziyi takip etmek isteyenler için işte tüm detaylar... A.B.İ. son bölüm izle ekranı ve ilk bölüme dair merak edilenler haberimizde."

A.B.İSON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hancıoğlu Yalısı'nda iftar sofrasında patlayan kriz, gecenin tüm dengelerini altüst eder. Yıllardır tek kelime etmeyen Mahinur'un aniden haykırması, hem aileyi hem de geçmişi sarsar. Doğan, Mahinur'u hayata döndürmek için mücadele ederken, Çağla ilk kez ablasının sesini duymanın umut ve korkusunu bir arada yaşar. Öte yandan Behram ise Mahinur'u yalıdan çıkarmak için harekete geçer. Ancak asıl fırtına; Yusuf Usta'nın öldüğü yerde yüzleşen Doğan ve Çağla tarafında kopar. Yıllardır saklanan gerçeği konuşurlar. Yusuf'un katili Tahir'dir ve Doğan o gece her şeye tanık olmuştur. Vicdan azabı ile yaşayan Doğan, bedel ödemeye hazır olduğunu söylerken; Çağla için hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.

A.B.İ. 9. bölüm tek parça HD CANLI izleme linki var mı ATV?

A.B.İ DİZİSİ OYUNCULARI KİM?

dizide başrolleri Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu paylaşıyor. Ailesinin karanlık geçmişinden kaçarken bambaşka bir hayata adım atan Doğan'ın, yıllar sonra yüzleşmek zorunda kaldığı sırlarla dolu hikâyesini anlatan yapım, etkileyici oyuncu kadrosu ve güçlü hikâyesiyle dikkat çekiyor.

Dizinin oyuncu kadrosunda; Kenan İmirzalıoğlu, Afra Saraçoğlu, Asude Kalebek, Sinan Tuzcu, Diren Polatoğulları, Nihal Koldaş, Toprak Sağlam, Serkay Tütüncü, Tuğçe Açıkgöz, Ardıl Zümrüt, Ali Önsöz, Esra Şengünalp, Yaren Yapıcı, Ebrar Karabakan, Mert Demirci, Ayşen Sezerel, Burak Can Doğan, Tarık Ündüz ve Tarık Papuççuoğlu ile Tülay Bursa gibi başarılı isimler yer alıyor.

A.B.İ. 9. bölüm tek parça HD CANLI izleme linki var mı ATV?

A.B.İ DİZİSİ NEREDEN İZLENİR?

A.B.İ dizisini ATV ekranlarından izleyebilirsiniz.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Hancıoğlu Yalısı'nda iftar sofrasında patlayan kriz, gecenin tüm dengelerini altüst eder. Yıllardır tek kelime etmeyen Mahinur'un aniden haykırması, hem aileyi hem de geçmişi sarsar. Doğan, Mahinur'u hayata döndürmek için mücadele ederken, Çağla ilk kez ablasının sesini duymanın umut ve korkusunu bir arada yaşar. Öte yandan Behram ise Mahinur'u yalıdan çıkarmak için harekete geçer. Ancak asıl fırtına; Yusuf Usta'nın öldüğü yerde yüzleşen Doğan ve Çağla tarafında kopar. Yıllardır saklanan gerçeği konuşurlar. Yusuf'un katili Tahir'dir ve Doğan o gece her şeye tanık olmuştur. Vicdan azabı ile yaşayan Doğan, bedel ödemeye hazır olduğunu söylerken; Çağla için hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.

A.B.İ. 9. bölüm tek parça HD CANLI izleme linki var mı ATV?

A.B.İ DİZİSİ KONUSU NE?

A.B.İ.'nin merkezinde, ailesinin karanlık geçmişinden uzaklaşmaya çalışan Doğan'ın yeni bir hayata adım attığı ancak yıllar sonra yüzleşmek zorunda kaldığı sırlarla dolu hikâyesi yer alıyor. Dizinin başrollerini Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu üstlenerek merak uyandıran bir uyum sergiliyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray taraftarından Victor Osimhen'e özel koreografi

Bu akşam göreceği şey karşısında mutluluktan ağlayabilir
Fener'in eski yıldızı 45 yaşında da gol atıyor

Kim olduğunu tahmin edemezsiniz!
Netanyahu öldü mü? İran basınından gündem yaratan iddia

Netanyahu öldü mü? Bu haber doğruysa yer yerinden oynar
Aydın'da günlük 8 bin TL'ye at ile çift sürecek işçi bulunamıyor

Bahçede at sürecek işçi bulamıyorlar, maaş resmen servet değerinde
Galatasaray taraftarından Victor Osimhen'e özel koreografi

Bu akşam göreceği şey karşısında mutluluktan ağlayabilir
AB, ABD'den Rus petrolüne tavan fiyat uygulamasını sürdürmesini istedi

AB'den ABD'ye Rusya petrolü çağırısı
Melih Gökçek'ten bomba iddia: Deniz Baykal bana adaylık teklif etti

Gökçek'ten çok konuşulacak Baykal iddiası! Şahidi bile var