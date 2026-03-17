A.B.İ. 10. bölüm tek parça HD CANLI izleme linki var mı ATV?

ATV'nin dev prodüksiyonlu yeni dizisi A.B.İ. yeni bölümüyle ekran yolculuğuna devam ediyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun 'Doğan', Afra Saraçoğlu'nun 'Çağla' karakterine hayat verdiği dizi, ilk dakikalarından itibaren izleyicileri ekran başına kilitledi.

A.B.İSON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Mahinur'un Tahir Hancıoğlu'na saldırdığı iddiasıyla tutuklanması, hem Çağla'nın hem de Doğan'ın hayatını altüst eder. Ablasını savunmak için elinden geleni yapan Çağla, Mahinur'un suskunluğu karşısında çaresiz kalırken; Doğan mahkemede herkesi sarsacak bir gerçeği açıklayarak Tahir'in yıllar önce Mahinur'un babasının ölümündeki rolünü ortaya çıkarır. Bu açıklama Hancıoğlu ailesinde büyük bir krizi tetikler. Mahinur cezaevine gönderilirken Behram'ın öfkesi büyür, Çağla ile arasındaki hesaplaşma daha da sertleşir. Doğan ise hem Mahinur'u kurtarmak hem de geçmişte örtbas edilen suçların peşine düşmek için Çağla'nın yanında durur. Ancak Doğan'ın attığı bu adım, yalıda dengeleri altüst eder ve aile içinde geri dönüşü zor bir kırılmaya yol açar. Öte yandan Mahinur'un tutuklanması Melek'in tahliyesinin önünü açarken, Lamia'nın cezaevinde kurduğu karanlık plan yeni bir tehlikenin habercisi olur.

A.B.İ DİZİSİ OYUNCULARI KİM?

dizide başrolleri Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu paylaşıyor. Ailesinin karanlık geçmişinden kaçarken bambaşka bir hayata adım atan Doğan'ın, yıllar sonra yüzleşmek zorunda kaldığı sırlarla dolu hikâyesini anlatan yapım, etkileyici oyuncu kadrosu ve güçlü hikâyesiyle dikkat çekiyor.

Dizinin oyuncu kadrosunda; Kenan İmirzalıoğlu, Afra Saraçoğlu, Asude Kalebek, Sinan Tuzcu, Diren Polatoğulları, Nihal Koldaş, Toprak Sağlam, Serkay Tütüncü, Tuğçe Açıkgöz, Ardıl Zümrüt, Ali Önsöz, Esra Şengünalp, Yaren Yapıcı, Ebrar Karabakan, Mert Demirci, Ayşen Sezerel, Burak Can Doğan, Tarık Ündüz ve Tarık Papuççuoğlu ile Tülay Bursa gibi başarılı isimler yer alıyor.

A.B.İ DİZİSİ NEREDEN İZLENİR?

A.B.İ dizisini ATV ekranlarından izleyebilirsiniz.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Doğan, ağır yaralanan abisi Sinan'ı hastaneye yetiştirmek için zamanla yarışırken doktorların umudu kesmesine rağmen son bir hamleyle onu hayata döndürmeyi başarır. Ancak Sinan'ın durumu hala kritiktir. Bombayı yerleştiren kişi her ne kadar teslim olmuş görünse de Doğan bunun bir kurgu olduğuna inanır ve okları doğrudan Yılmaz'a çevirir. İkili arasında yaşanan sert yüzleşme sonrasında Yılmaz, Tahir'e olan bağlılığını açıkça dile getirirken Doğan, saldırının gerçek sorumlularını ortaya çıkarmaya kararlıdır. Öte yandan yalıda büyük bir sır saklanmaktadır. Tahir aslında komadan uyanmıştır fakat bunu kimsenin öğrenmesini istemez. Kara kutudaki sırların ve geçmiş günahların açığa çıkmasından korkan Tahir, perde arkasından oyunu yönetmeye devam eder. Tüm bu karmaşanın ortasında Doğan ve Çağla ise hem adaleti aramak hem de birbirlerine tutunmak zorunda kalır.

A.B.İ DİZİSİ KONUSU NE?

A.B.İ.'nin merkezinde, ailesinin karanlık geçmişinden uzaklaşmaya çalışan Doğan'ın yeni bir hayata adım attığı ancak yıllar sonra yüzleşmek zorunda kaldığı sırlarla dolu hikâyesi yer alıyor. Dizinin başrollerini Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu üstlenerek merak uyandıran bir uyum sergiliyor.