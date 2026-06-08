8 Haziran Pazartesi Pazar 2026 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 8 Haziran Pazartesi Resmi Gazete yayımlandı!

8 Haziran Pazartesi Pazar 2026 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 8 Haziran Pazartesi 2026 günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan kararların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme 6 Haziranseçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. Peki, Resmi Gazete bugünkü kararları neler? 8 Haziran Pazartesi 2026 Resmi Gazete'de yayımlanan kararlar nelerdir? İşte detaylar…

RESMİ GAZETE BUGÜNÜN KARARLARI NELER?

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– KTO - Karatay Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Kadın ve Aile Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 28/1/2026 Tarihli ve 2021/15434 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 29/1/2026 Tarihli ve 2022/47812 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 4/3/2026 Tarihli ve 2025/16250 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

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