Samsun okullar tatil mi, 7 Ocak Çarşamba Samsun'da okul yok mu (Samsun VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

Samsun'da kar yağışı nedeniyle okullar tatil mi sorusu, öğrenciler ve veliler tarafından merak ediliyor. 7 Ocak Çarşamba günü Samsun'da eğitime ara verilip verilmediği konusunda Samsun Valiliği'nden bir açıklama bekleniyor. Kar tatili ile ilgili son durum hakkında bilgi almak için Samsun Valiliği'nin resmi web sitesini ve sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz.

SAMSUN HAVA DURUMU

Hafta Ortasında Yağmur, Hafta Sonu Parçalı Bulutlu Hava Etkili Olacak

Meteoroloji verilerine göre 7–11 Ocak tarihleri arasında bölgede değişken hava koşulları bekleniyor. Hafta ortasında yağışlı hava etkisini gösterirken, hafta sonuna doğru bulutlu ve parçalı güneşli bir hava hâkim olacak.

7 Ocak Çarşamba günü hava çok bulutlu olacak. Sıcaklıklar 10 ila 19 derece arasında değişirken, nem oranı yüzde 40–63 seviyelerinde seyredecek. Rüzgârın saatte yaklaşık 20 km hızla esmesi bekleniyor.

8 Ocak Perşembe günü yağmur etkili olacak. Günün en düşük sıcaklığı 12, en yüksek sıcaklığı ise 18 derece olacak. Nem oranı yüzde 45'ten yüzde 82'ye kadar çıkarken, rüzgâr hızının 25 km/sa seviyelerine ulaşması bekleniyor.

9 Ocak Cuma günü yağışlı hava devam edecek. Sıcaklıklar belirgin şekilde düşerek 8–10 derece aralığında seyredecek. Nem oranının yüzde 91'e kadar yükselmesi öngörülürken, rüzgâr hızı yaklaşık 20 km/sa olacak.

10 Ocak Cumartesi günü yağış yerini parçalı bulutlu bir havaya bırakacak. En düşük sıcaklık 4, en yüksek sıcaklık 12 derece olarak tahmin ediliyor. Rüzgârın 19 km/sa hızla esmesi bekleniyor.

11 Ocak Pazar günü ise parçalı bulutlu hava etkili olacak. Sıcaklıklar yeniden yükselerek 10 ila 18 derece arasında değişecek. Rüzgâr hızının zaman zaman 35 km/sa seviyelerine ulaşabileceği tahmin ediliyor.

Yetkililer, özellikle hafta ortasında beklenen yağışlar ve rüzgâr nedeniyle vatandaşların tedbirli olmasını öneriyor.



SAMSUN OKULLAR TATİL Mİ?

7 Ocak Çarşamba günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi.