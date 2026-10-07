7 Ekim altın ne kadar oldu, daha düşecek mi? SON DAKİKA! Altın fiyatları yükseldi mi, düştü mü? Güncel altın fiyatları!

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Altın fiyatlarında 7 Ekim Çarşamba günü yaşanan hareketlilik yatırımcıların yakın takibinde bulunuyor. Gram altının güncel alış ve satış fiyatı araştırılırken, ons altındaki değişimler de piyasaların seyri açısından önem taşıyor. Gram altın ve ons altındaki son durum takip edilirken, değerli metalin haftanın üçüncü işlem gününde nasıl bir yön izleyeceği merak ediliyor. İşte 7 Ekim 2026 Çarşamba günü altın fiyatlarında son durum…

GRAM ALTIN NE KADAR?

Altın fiyatlarında 7 Ekim 2026 Çarşamba günü aşağı yönlü hareket dikkat çekiyor. Güncel verilere göre gram altının alış fiyatı 6.538,79 TL, satış fiyatı ise 6.539,61 TL seviyesinde bulunuyor. Gram altında günlük değişim yüzde 0,67 düşüş olarak kaydedildi.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın fiyatları 7 Ekim Çarşamba günü yatırımcıların takip ettiği başlıklar arasında yer alıyor. Güncel verilere göre çeyrek altının alış fiyatı 10.669,00 TL, satış fiyatı ise 10.739,00 TL seviyesinde bulunuyor. Çeyrek altında günlük değişim yüzde 0,68 düşüş olarak gerçekleşti.

ONS ALTIN FİYATLARI

Küresel piyasalarda altının seyrini takip eden yatırımcılar ons altındaki güncel fiyatları da araştırıyor. 7 Ekim 2026 Çarşamba günü ons altının alış fiyatı 4.133,15 dolar, satış fiyatı ise 4.133,73 dolar seviyesinde yer alıyor. Ons altında günlük değişim yüzde 0,75 düşüş olarak kaydedildi.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

7 Ekim 2026 Çarşamba günü saat 09:53:11 itibarıyla altın fiyatlarında aşağı yönlü hareket öne çıkıyor. Gram altın 6.539,61 TL satış fiyatıyla işlem görürken, çeyrek altının satış fiyatı 10.739,00 TL seviyesinde bulunuyor. Ons altın ise 4.133,73 dolar satış fiyatıyla işlem görüyor. Gram altın, çeyrek altın ve ons altındaki güncel değişimler yatırımcıların piyasadaki hareketliliği yakından takip etmesine neden oluyor.