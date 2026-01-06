Daniel Hernandez, sahne adıyla 6ix9ine veya Tekashi 6ix9ine ("six nine" olarak okunur), 8 Mayıs 1996'da New York, Brooklyn'de doğmuş Amerikalı bir rapçi ve söz yazarıdır. Aynı zamanda, diğer ünlülerle olan mevcut hasımlıkları ve yasal sorunları ile de medyanın ilgisini çeken bir isim olmuştur. Peki, 6ix9ine kimdir, serveti ne kadar? 6ix9ine neden hapse girdi? Detaylar...

6IX9INE KİMDİR?

6ix9ine, Meksikalı kökenli bir ailede dünyaya gelmiştir. Babasının adı Daniel Hernandez, annesi ise Natividad Hernandez'dir. Annesi 1988'de daha iyi bir yaşam ve fırsatlar arayışıyla ABD'ye göç etmiş, fabrika işçisi ve ev temizleyicisi olarak çalışmıştır. Natividad Hernandez diyabet hastasıdır ve dört fıtık operasyonu geçirmiştir.

Hernandez, çocukluk yıllarında beyzbol ve futbol ile ilgilenmiş, 13 yaşında büyük bir lig futbol takımına seçilmiş, fakat annesinin güvenlik endişeleri nedeniyle bu fırsat gerçekleşmemiştir. Bir ağabeyi olan Oscar Osiris Hernandez'in ismi, Hernandez'in başının sağ tarafında dövme olarak yer alır. 6ix9ine ve ağabeyi, gençlik yıllarında bir kilisede büyümüş, Daniel Hernandez ayinlerde şarkı söylemiş ve kutsal metinleri okumak için seçilmiştir.

6IX9INE SERVETİ NE KADAR?

6ix9ine, agresif tarzı ve viral müzik videoları ile kısa sürede büyük bir popülarite kazanmıştır. Sahne performansları, sosyal medya etkinliği ve tartışmalı davranışları onun marka değerini etkilemiştir.

6IX9INE NEDEN HAPSE GİRDİ?

6ix9ine'in kariyeri, yasal sorunlarla sık sık gölgelenmiştir.

ÇOCUK İSTİSMARI SUÇU

2015 yılında 6ix9ine, bir çocuğun istismarından suçlu bulunmuştur. Bu suçlamanın sonucunda dört yıllık şartlı tahliye ve 1.000 saatlik toplum hizmeti cezası almıştır. Bu olay, 6ix9ine'in kariyerindeki ilk ciddi yasal kriz olarak kayıtlara geçmiştir.

HARAÇÇILIK, SİLAH VE UYUŞTURUCU SUÇLAMALARI

2018 yılında Hernandez, haraççılık, silah ve uyuşturucu kaçakçılığı suçlamaları nedeniyle tutuklanmıştır. Bu süreç, medyada geniş yer bulmuş ve rapçinin itibarı ciddi şekilde sarsılmıştır.

DOKUZ SUÇTAN SUÇLU BULUNMASI

Şubat 2019'da, cinayete teşebbüs ve silahlı soygun da dahil olmak üzere toplam dokuz suçtan suçlu bulunmuştur. Ancak 6ix9ine, yasal süreç boyunca işbirliği yapmış ve tanıklık etmiştir. Bu nedenle kendisine iki yıl hapis cezası verilmiştir.

ERKEN TAHLİYE VE EV HAPSİ

Nisan 2020'de, COVID-19 pandemisi sırasında astım rahatsızlığı nedeniyle bağışıklık sistemi zayıf olan Hernandez, cezasının geri kalanını ev hapsinde geçirme şartı ile erken tahliye edilmiştir. Bu gelişme, hem medyada hem de sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştır.