6 Temmuz Pazartesi 2026 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 6 Temmuz Resmi Gazete yayımlandı! Resmi Gazete atamalar listesi!

6 Temmuz Pazartesi 2026 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 6 Temmuz 2026 günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan kararların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. Peki, Resmi Gazete bugünkü kararları neler? 6 Temmuz 2026 Resmi Gazete'de yayımlanan kararlar nelerdir? İşte detaylar…

RESMİ GAZETE BUGÜNÜN KARARLARI NELER?

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER –– Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik –– Mustafa Kemal Üniversitesi Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik –– Mustafa Kemal Üniversitesi Ortadoğu Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik –– Türk-Alman Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI –– Anayasa Mahkemesinin 16/4/2026 Tarihli ve E: 2026/86, K: 2026/76 Sayılı Kararı –– Anayasa Mahkemesinin 16/12/2025 Tarihli ve 2021/50710 Başvuru Numaralı Kararı –– Anayasa Mahkemesinin 27/1/2026 Tarihli ve 2023/5933 Başvuru Numaralı Kararı –– Anayasa Mahkemesinin 19/2/2026 Tarihli ve 2024/48161 Başvuru Numaralı Kararı –– Anayasa Mahkemesinin 2/4/2026 Tarihli ve 2021/27707 Başvuru Numaralı Kararı İLÂN BÖLÜMÜ a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları b - Çeşitli İlânlar – T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

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