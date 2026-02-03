6 Şubat Kahramanmaraş'ta okullar tatil mi? Cuma günü Kahramanmaraş'ta okul var mı, yok mu?

Türkiye'nin hafızasında derin bir iz bırakan 6 Şubat Kahramanmaraş depreminin üzerinden üç yıl geçti. "Asrın Felaketi" olarak adlandırılan bu büyük felaket, 11 il ve 124 ilçeyi etkileyerek milyonlarca vatandaşın hayatını değiştirdi. Depremin yıldönümü yaklaşırken, özellikle Kahramanmaraş'ta öğrenciler ve veliler, 6 Şubat Kahramanmaraş'ta okullar tatil mi? sorusunun yanıtını merak ediyor.

6 ŞUBAT KAHRAMANMARAŞ'TA OKULLAR TATİL Mİ?

6 Şubat Kahramanmaraş depreminin üzerinden üç yıl geçti. "Asrın Felaketi" olarak adlandırılan ve 11 il ile 124 ilçeyi etkileyen büyük deprem, Türkiye'nin kalbinde derin bir yara açtı. 120 bin kilometrekarelik alanda etkili olan bu felakette 14 milyon vatandaş doğrudan etkilendi. Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremde kayıplarımızın anısına her yıl çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

6 Şubat tarihinde hayatını kaybeden vatandaşları anma amacıyla, Kahramanmaraş Valiliği ve ilgili kurumlar özel programlar planladı. Bu kapsamda, okulların durumu ve tatil olup olmadığı merak konusu oldu.

Geçmişte, 2 Ocak Pazartesi günü yarıyıl tatili dönüşü eğitim öğretim faaliyetleri başlamış, ancak olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı illerde okullar tatil edilmişti. Depremin yıldönümü olan 6 Şubat'ta ise benzer hassasiyetler göz önüne alınarak kararlar alındı.

CUMA GÜNÜ KAHRAMANMARAŞ'TA OKUL VAR MI, YOK MU?

Kahramanmaraş Valiliği tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, 6 Şubat Cuma günü Kahramanmaraş'ta resmi ve özel tüm okullarda eğitim öğretime bir gün süreyle ara verilecek.

Bu karar kapsamında:

Okullarda öğretim faaliyetleri 6 Şubat Cuma günü yapılmayacak.

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar, gerekli tedbirler alınmak kaydıyla idari izinli olacak.

Kurum yöneticileri asgari düzeyde personel bulundurarak operasyonların aksamasını önleyecek.

6 ŞUBAT OKULLAR TATİL Mİ OLDU?

Türkiye genelinde 6 Şubat Cuma günü okullar genel olarak tatil edilmeyecek. Ancak depremden etkilenen illerde, özellikle Kahramanmaraş ve çevresinde özel kararlar alındı.

İstanbul, İzmir, Ankara gibi depremden etkilenen diğer illerde de çeşitli anma organizasyonları yapılacak. Valiliklerin açıklamalarına göre, bu illerde okulların tatil edilip edilmeyeceği yerel yönetimler tarafından duyurulacak.

Bu kapsamda, Kahramanmaraş özelinde alınan tatil kararı, hem öğrencilerin hem de kamu çalışanlarının etkinliklere katılımını kolaylaştırmayı hedefliyor.