6 Şubat Gaziantep'de okullar tatil mi? Cuma günü Gaziantep'de okul var mı, yok mu?

Güncelleme:
Gaziantep'te öğrenciler ve veliler 6 Şubat Cuma günü okulların açık olup olmayacağını merak ediyor. Bu tarih, "Asrın Felaketi" olarak adlandırılan Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin yıldönümüne denk geliyor. Geçtiğimiz yıllarda depremden etkilenen illerde eğitim ve öğretim faaliyetleri geçici olarak durdurulmuştu. Peki, 6 Şubat Gaziantep'de okullar tatil mi? Cuma günü Gaziantep'de okul var mı, yok mu? Detaylar haberimizde.

6 Şubat, Türkiye'de özellikle deprem felaketinin yıldönümü olarak büyük önem taşıyor. Geçtiğimiz yıllarda Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem, ülke genelinde ciddi kayıplara yol açmıştı. Depremin üzerinden üç yıl geçerken, bölgedeki okulların tatil olup olmayacağı merak konusu oldu. Peki, 6 Şubat Gaziantep'de okullar tatil mi? Cuma günü Gaziantep'de okul var mı, yok mu? Detaylar...

CUMA GÜNÜ GAZİANTEP'DE OKUL VAR MI, YOK MU?

Gaziantep Valiliği tarafından yapılan resmi açıklamaya göre 6 Şubat Cuma günü, Gaziantep genelinde eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Bu karar, öğrencilerin ve öğretmenlerin deprem felaketini anma etkinliklerine katılabilmesi ve bölgedeki toplumsal farkındalığın artırılması amacıyla alınmıştır.

Valilik açıklamasında ayrıca, kurum yöneticilerinin gerekli tedbirleri alarak hizmetlerin aksamaması için asgari düzeyde personel bulunduracağı vurgulandı. Yani, eğitim faaliyetleri geçici olarak duracak, ancak kamu hizmetleri ve zorunlu işlemler aksamadan yürütülecek.

6 ŞUBAT GAZİANTEP'TE OKULLAR TATİL Mİ?

6 Şubat, Türkiye'de "Asrın Felaketi" olarak adlandırılan Kahramanmaraş depreminin yıldönümü olarak anılıyor. Depremin üzerinden geçen üç yıl içinde bölgedeki altyapı ve eğitim hizmetleri yeniden inşa edilse de, bu özel gün dolayısıyla hem öğrencilerin hem de öğretmenlerin etkinliklere katılımını kolaylaştırmak amacıyla Gaziantep'te okullar tatil edilmiştir.

Geçmişte de benzer tarihlerde depremden etkilenen illerde eğitim faaliyetleri geçici olarak durdurulmuştu. 6 Şubat'ta okulların tatil edilmesi, toplumsal farkındalık ve anma kültürünün bir parçası olarak değerlendiriliyor.

