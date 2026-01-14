"6. sınıf takdir teşekkür hesaplama nasıl yapılır?" sorusu, eğitim yılının son haftalarına girilirken gündemdeki yerini koruyor. Ortaokul öğrencilerinin ders notları üzerinden hesaplanan başarı ortalaması, takdir veya teşekkür belgesi alınıp alınamayacağını belirleyen en önemli kriter olarak öne çıkıyor.

6.SINIF TAKDİR TEŞEKKÜR HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Karne dönemi yaklaşırken 6. sınıf öğrencileri ve velilerinin en çok merak ettiği konuların başında takdir ve teşekkür belgesi hesaplama yöntemi geliyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Ortaöğretim Kurumları Ödül ve Disiplin Yönetmeliği'ne göre ortaokul 6. sınıf öğrencilerinin takdir veya teşekkür belgesi alabilmesi için belirli başarı şartlarını sağlaması gerekiyor.

Takdir ve teşekkür hesaplaması yapılırken öğrencinin yıl sonu ders puanları dikkate alınır. Tüm derslerin yıl sonu notları toplanır ve ders sayısına bölünerek yıl sonu başarı puanı hesaplanır. Ortaya çıkan bu ortalama, öğrencinin belge alıp alamayacağını belirler.

Hangi Ortalama ile Belge Alınır?

• 70,00 – 84,99 arası ortalama → Teşekkür Belgesi

• 85,00 ve üzeri ortalama → Takdir Belgesi

• 70'in altı → Takdir veya teşekkür belgesi verilmez

Ancak ortalamanın yeterli olması tek başına yeterli değildir. Öğrencinin hiçbir dersinin yıl sonu puanı 50'nin altında olmaması gerekir. Tek bir dersten bile başarısız olan öğrenciler, ortalamaları yüksek olsa dahi belge alamaz.

Örnek 6. Sınıf Takdir Teşekkür Hesaplama

Bir 6. sınıf öğrencisinin 9 dersinin yıl sonu notları toplamı 765 ise:

765 ÷ 9 = 85

Bu ortalamaya sahip ve zayıf dersi bulunmayan öğrenci takdir belgesi almaya hak kazanır.

6. Sınıfta Takdir Teşekkür Almanın Şartları

• Tüm derslerden başarılı olmak

• Yıl sonu başarı puanının en az 70 olması

• Davranış puanının belge almaya engel oluşturmaması