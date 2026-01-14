Haberler

6.sınıf takdir teşekkür hesaplama nasıl yapılır?

6.sınıf takdir teşekkür hesaplama nasıl yapılır?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

6. sınıf öğrencileri ve velilerinin karne dönemi öncesinde en çok araştırdığı konuların başında takdir ve teşekkür belgesi hesaplama yöntemleri geliyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın belirlediği kriterlere göre yıl sonu başarı puanının nasıl hesaplandığı ve hangi ortalamayla belge alınabildiği merak ediliyor.

"6. sınıf takdir teşekkür hesaplama nasıl yapılır?" sorusu, eğitim yılının son haftalarına girilirken gündemdeki yerini koruyor. Ortaokul öğrencilerinin ders notları üzerinden hesaplanan başarı ortalaması, takdir veya teşekkür belgesi alınıp alınamayacağını belirleyen en önemli kriter olarak öne çıkıyor.

6.SINIF TAKDİR TEŞEKKÜR HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Karne dönemi yaklaşırken 6. sınıf öğrencileri ve velilerinin en çok merak ettiği konuların başında takdir ve teşekkür belgesi hesaplama yöntemi geliyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Ortaöğretim Kurumları Ödül ve Disiplin Yönetmeliği'ne göre ortaokul 6. sınıf öğrencilerinin takdir veya teşekkür belgesi alabilmesi için belirli başarı şartlarını sağlaması gerekiyor.

6. Sınıf Takdir – Teşekkür Hesaplama Nasıl Yapılır?

Takdir ve teşekkür hesaplaması yapılırken öğrencinin yıl sonu ders puanları dikkate alınır. Tüm derslerin yıl sonu notları toplanır ve ders sayısına bölünerek yıl sonu başarı puanı hesaplanır. Ortaya çıkan bu ortalama, öğrencinin belge alıp alamayacağını belirler.

6.sınıf takdir teşekkür hesaplama nasıl yapılır?

Hangi Ortalama ile Belge Alınır?

• 70,00 – 84,99 arası ortalama → Teşekkür Belgesi

• 85,00 ve üzeri ortalama → Takdir Belgesi

• 70'in altı → Takdir veya teşekkür belgesi verilmez

Ancak ortalamanın yeterli olması tek başına yeterli değildir. Öğrencinin hiçbir dersinin yıl sonu puanı 50'nin altında olmaması gerekir. Tek bir dersten bile başarısız olan öğrenciler, ortalamaları yüksek olsa dahi belge alamaz.

Örnek 6. Sınıf Takdir Teşekkür Hesaplama

Bir 6. sınıf öğrencisinin 9 dersinin yıl sonu notları toplamı 765 ise:

765 ÷ 9 = 85

Bu ortalamaya sahip ve zayıf dersi bulunmayan öğrenci takdir belgesi almaya hak kazanır.

6. Sınıfta Takdir Teşekkür Almanın Şartları

• Tüm derslerden başarılı olmak

• Yıl sonu başarı puanının en az 70 olması

• Davranış puanının belge almaya engel oluşturmaması

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Davutoğlu: Suriye'deki Kürt kardeşlerimiz bizim akrabalarımızdır, soydaşlarımızdır

Davutoğlu'ndan 'Suriye' çıkışı: Kürt kardeşlerimiz bizim...
Kadın hakimi bacağından vuran savcı Muhammed Çağatay Kılıçaslan tutuklandı

Kadın hakimi odasında vuran savcı için karar verildi
İran Riyali, Türk Lirası karşısında adeta eridi

Tarihte böylesi ilk kez oluyor
Oktay Kaynarca'nın ifadesi ortaya çıktı! Dikkat çeken fuhuş sorusu

İfadesi ortaya çıktı! İşte Kaynarca'yı küplere bindiren fuhuş sorusu
Davutoğlu: Suriye'deki Kürt kardeşlerimiz bizim akrabalarımızdır, soydaşlarımızdır

Davutoğlu'ndan 'Suriye' çıkışı: Kürt kardeşlerimiz bizim...
Osimhen ve En-Nesyri karşı karşıya: Afrika Uluslar Kupası'nda final bileti savaşı

Alarmları kurun! Bu akşam rakip olacaklar
İbo yayında yapmadığını bırakmamıştı! Bu kadının kim olduğunu öğrenince çok şaşıracaksınız

Bu kadının kim olduğunu öğrenince çok şaşıracaksınız