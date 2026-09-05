6 Eylül İstanbul Hava Durumu: MGM'den Saatlik ve 5 Günlük Tahmin

İstanbul'da bugün hava kaç derece? 15 günlük ve 30 günlük İstanbul hava durumu tahmin raporu paylaşıldı. 5 günlük hava durumu tahminleri Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından açıklandı. Peki, İstanbul'da hava durumu yarın nasıl, kaç derece, bulutlu mu, güneşli mi merak ediliyor. İstanbul'da yarın yağış bekleniyor mu araştırılıyor. İşte İstanbul saatlik hava durumu haberimizde...

İSTANBUL HAVA DURUMU 6 EYLÜL

İstanbul için önümüzdeki 5 gün büyük ölçüde parçalı bulutlu ve güneşli geçecek, yağış beklenmiyor. Yarın Pazar günü en yüksek sıcaklık 31°C'ye ulaşacak, Pazartesi 29°C, Salı 27°C'ye kadar gerileyecek, Çarşamba ve Perşembe yine 29°C civarında seyredecek. En düşük sıcaklıklar 19-21°C aralığında kalacak. Nem oranı özellikle Pazartesi günü %88'e kadar çıkarken, rüzgar kuzeydoğu yönlü olarak 16-23 km/sa hızlarında esecek. Geçmiş yıllara (1991-2020) bakıldığında bu tarihlerde ortalama sıcaklıkların 25-27°C bandında olduğu, dolayısıyla bu haftaki tahminlerin mevsim normallerine yakın seyrettiği görülüyor.

Saatlik tahminlere göre bugün (Cumartesi) gece saatlerinde sıcaklık 23°C civarında başlayıp gece yarısından sonra 20°C'ye kadar düşecek. Pazar sabahı saat 06.00-09.00 arasında 24°C ile güne serin başlanacak, öğle saatlerine doğru sıcaklık hızla yükselerek 12.00-15.00 aralığında günün zirvesi olan 31°C'ye (hissedilen 33°C) ulaşacak. Öğleden sonra 15.00-18.00 arasında rüzgar hızı 38 km/sa'ya kadar çıkarak günün en rüzgarlı saatleri yaşanacak, ardından akşam saatlerinde sıcaklık kademeli olarak düşüşe geçip nem oranı tekrar %80'lerin üzerine çıkacak. Özetle Pazar günü öğle saatlerinde sıcak ve rüzgarlı, sabah ve akşam saatlerinde ise daha serin ve nemli bir hava hakim olacak.

6 EYLÜL İSTANBUL HAVA TAHMİNİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından saat saat İstanbul'da hava nasıl olacak? İşte saatlik hava tahmin raporu: