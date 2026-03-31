5G'ye nasıl geçilir, nereden açılır? iOS ve Android 5G destekleyen telefon modelleri hangileri?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye’nin 5G teknolojisine geçişini resmi olarak ilan edeceğini duyurdu. Bakan Uraloğlu’nun açıklamasına göre, 31 Mart 2026 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştirilecek törenle Türkiye’nin 5G’ye geçişi resmen duyuruldu.

5G'YE NASIL GEÇİLİR?

5G teknolojisine geçiş, hem operatörler hem de kullanıcılar için birkaç temel adımı içeriyor.

Uyumlu Cihaz Kullanımı: Öncelikle 5G destekleyen bir akıllı telefona sahip olmanız gerekiyor. iOS ve Android cihazların 5G destekli modelleri aşağıda detaylı olarak listelenmiştir.

Operatör Onayı ve SIM Kart: 5G hizmeti almak için mobil operatörünüzün 5G paketlerinden birini aktif hale getirmeniz ve gerekirse 5G uyumlu SIM karta geçiş yapmanız gerekiyor.

Ayarların Kontrolü: Telefonunuzun 5G’yi desteklemesi durumunda, cihaz ayarlarından 5G ağını etkinleştirerek yeni nesil mobil internet hızlarından faydalanabilirsiniz.

Kademeli Geçiş: Türkiye’de 5G hizmeti 1 Nisan 2026’dan itibaren kademeli olarak sunulacağından, bulunduğunuz ilde 5G kapsama alanının açılmasını beklemeniz gerekebilir.

Bu süreç, kullanıcıların hem yüksek hız hem de düşük gecikme süresine sahip internet deneyimi yaşamalarını sağlayacak.

5G NEREDEN AÇILIR?

5G özelliğini aktif hale getirmek için izlenecek adımlar cihaz tipine göre değişiyor:

iOS (iPhone) Cihazlar:

Ayarlar › Hücresel › Hücresel Veri Seçenekleri › Ses ve Veri › 5G Açık.

Android Cihazlar:

Ayarlar › Bağlantılar › Mobil Ağ › Ağ Modu › 5G veya 5G/4G/3G otomatik seçeneğini aktif edin.

Bu adımlar sayesinde, operatörünüzün 5G ağı kapsama alanında olduğunuz sürece cihazınız otomatik olarak 5G bağlantısını kullanmaya başlayacaktır.

IOS 5G DESTEKLEYEN TELEFON MODELLERİ HANGİLERİ?

Apple, 5G teknolojisine geçişi iPhone 12 serisi ile başlatmış ve sonrasında piyasaya çıkan tüm ana modellerde 5G desteği standart olarak yer almıştır.

iPhone 12 Serisi: iPhone 12 Mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max

iPhone 13 Serisi: iPhone 13 Mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max

iPhone 14 Serisi: iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max

iPhone 15 Serisi: iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max

iPhone 16 Serisi (En Yeni): Tüm iPhone 16 modelleri

iPhone SE (3. Nesil ve Sonrası): Yenilenen iPhone SE modelleri de 5G teknolojisini desteklemektedir.

iPhone 11 ve öncesi modeller 5G teknolojisini desteklememektedir.

ANDROİD 5G DESTEKLEYEN TELEFON MODELLERİ HANGİLERİ?

Android cihazlarda 5G desteği, özellikle Samsung ve Xiaomi gibi büyük üreticiler tarafından yaygın olarak sunulmaktadır.

Samsung Galaxy Serisi

Galaxy S Serisi: S21, S22, S23, S24 ve S25 Serisi’nin tüm Ultra, Plus ve standart modelleri

Galaxy Z Serisi (Katlanabilir): Z Fold 3, Z Flip 3, Z Fold 4, Z Flip 4, Z Fold 5, Z Flip 5 ve daha yeni modeller

Galaxy A ve M Serisi: Model adında "5G" ibaresi olan cihazlar (Örn: Galaxy A56 5G, M55 5G)

Xiaomi, Redmi ve POCO Serileri

Xiaomi Ana Seri: 12, 13 ve 14 Serileri (Pro ve Ultra modeller dahil)

Redmi Note Serisi: Note 11 Pro 5G, Note 12 Pro 5G, Note 13 Pro+ 5G

POCO Serisi: F ve X serisinin 5G destekli yeni nesil modelleri (F5, F6 vb.)

Diğer Önemli Android Markaları

Huawei: P40 ve Mate 40 Serisi (5G modem kısıtlamaları yeni modellerde olabilir)

OPPO / Vivo / Honor / Realme: Son 2–3 yılda çıkan orta-üst ve amiral gemisi modeller (Örn: Honor 90 5G, Vivo V Serisi 5G, Realme GT Serisi)

Android ekosisteminde, amiral gemisi ve üst segment cihazların çoğu 5G destekli olarak piyasaya sürülmektedir.