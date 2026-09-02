5. sınıf uyum haftası var mı? 2026-2027 eğitim ve öğretim dönemi başlıyor

Yeni eğitim döneminin başlamasına kısa süre kala ortaokula geçecek öğrenciler ve veliler, 5. sınıflara yönelik uyum programının ayrıntılarını araştırıyor. MEB takviminde öğrencilerin yeni okul ortamına alışmasını destekleyecek rehberlik çalışmalarına ilişkin bilgiler yer alıyor. Peki, 5. sınıf uyum haftası var mı? Ayrıntılar...

5. SINIF UYUM HAFTASI VAR MI 2026?

Ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5. sınıflarına yönelik uyum kapsamında rehberlik çalışmaları yapılacak. Çalışmalar, öğrencilerin yeni eğitim ortamına kısa sürede uyum sağlamaları, okulun işleyişi hakkında bilgi edinmeleri ve akademik gelişimlerinin desteklenmesi amacıyla gerçekleştirilecek.

Yeni eğitim döneminde okul öncesi eğitim ile ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için 7-11 Eylül 2026 tarihleri arasında uyum eğitimleri düzenlenecek. Aynı kapsamda ortaokul 5. sınıf öğrencileri için de uyum eğitim programları uygulanacak ve ailelerin eğitim sürecine etkin katılımına yönelik çalışmalar yürütülecek.

Uyum programları yalnızca öğrencilerin yeni eğitim ortamını tanımalarını kapsamayacak. Ortaöğretim kurumlarının hazırlık ve 9. sınıfları ile pansiyonda kalacak öğrenciler için de yeni eğitim ortamına kısa sürede uyum sağlamaları, okul işleyişi hakkında bilgi edinmeleri, akademik ve mesleki gelişimlerinin desteklenmesi amacıyla rehberlik çalışmaları gerçekleştirilecek.

Uyum eğitimleri kapsamında velilerin de sürece etkin şekilde katılması planlanıyor. Bu çerçevede okul öncesi eğitim, ilkokul 1. sınıf ve ortaokul 5. sınıf öğrencilerine yönelik 7-11 Eylül 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek programlardan itibaren ailelerin eğitim sürecine bütüncül bir yaklaşımla katılımının sağlanması ve okul-aile iş birliğinin güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Kamuda çalışan velilere ilişkin düzenleme de uyum eğitimlerinin kapsamı içerisinde yer alıyor. Buna göre kamuda çalışan velilerden biri, 7-11 Eylül tarihleri arasında günde 3 saati aşmayacak şekilde idari izinli sayılacak. Düzenleme, velilerin öğrencilerin uyum sürecine katılım sağlayabilmesine yönelik uygulanacak.

5. sınıflara yönelik gerçekleştirilecek çalışmalar kapsamında öğrencilerin yeni okul ortamı hakkında bilgi edinmeleri esas alınacak. Ortaokul kademesine ilk kez başlayan öğrencilerin okulun işleyişini tanımaları ve eğitim ortamına kısa sürede uyum sağlamalarına yönelik rehberlik faaliyetleri yürütülecek.