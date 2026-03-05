Haberler

5 Mart ne günü? 2026 Yeşilay Haftası ne zaman 5 Mart'ta mı kutlanıyor, ne kadar sürüyor? Yeşilay haftası mesajları ve etkinlikleri

Güncelleme:
5 Mart 2026, Türkiye'de dikkatleri üzerine çeken özel bir gün olarak öne çıkıyor. Bu tarihin önemi ne, hangi farkındalık ve etkinlikler 5 Mart'ta başlıyor, toplum bu tarihte hangi bilinçlendirme çalışmalarına odaklanıyor araştırılıyor. Peki, 5 Mart ne günü? 2026 Yeşilay Haftası ne zaman 5 Mart'ta mı kutlanıyor, ne kadar sürüyor? Yeşilay haftası mesajları ve etkinlikleri

Her yıl olduğu gibi 2026'da da Yeşilay Haftası'nın başlangıç tarihi merak konusu. 5 Mart'ta mı kutlanıyor, yoksa başka bir tarihle mi ilişkilendiriliyor? Hafta boyunca hangi etkinlikler yapılacak ve insanlar nasıl bir farkındalık sürecine dahil olacak? Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

5 MART NE GÜNÜ?

5 Mart, Türkiye'de Yeşilay Haftası'nın başlangıç günü olarak biliniyor. Bu tarih, sağlıklı yaşamın önemine dikkat çekmek ve bağımlılıklarla mücadele konusunda farkındalık yaratmak için çeşitli etkinliklerin yapıldığı bir gün olarak öne çıkıyor.

YEŞİLAY HAFTASI NE ZAMAN?

Yeşilay Haftası, her yıl 5–11 Mart tarihleri arasında kutlanıyor. Bu hafta boyunca okullarda, iş yerlerinde ve çeşitli topluluklarda bilinçlendirme etkinlikleri düzenleniyor. Amaç, toplumda sağlıklı yaşam kültürünü yaygınlaştırmak ve bağımlılıklara karşı farkındalık oluşturmak.

YEŞİLAY HAFTASI 5 MART'TA MI KUTLANIYOR?

Evet, Yeşilay Haftası 5 Mart'ta başlıyor ve bir hafta boyunca devam ediyor. Hafta süresince seminerler, söyleşiler, sosyal medya kampanyaları ve farkındalık projeleri ile toplum bilinçlendiriliyor. Özellikle gençler ve öğrencilere yönelik etkinlikler dikkat çekiyor.

YEŞİLAY HAFTASI MESAJLARI

  • "Sağlıklı yaşam, mutlu gelecek demektir. Yeşilay Haftanız kutlu olsun!"
  • "Bağımlılıklardan uzak, sağlıklı bir hayat için hep birlikte! #YeşilayHaftası"
  • "Yeşilay Haftası, farkındalık ve bilinçlenme haftasıdır. Sağlığınıza değer verin!"
  • "Her gün sağlıklı seçimlerle dolu olsun. Yeşilay Haftası kutlu olsun!"
  • "Sigara, alkol ve bağımlılıklara hayır! Sağlıklı bir yaşam için farkındalık zamanı."
  • "Yeşilay Haftası'nda sağlıklı yaşam bilincini paylaşalım, sevdiklerimizi de koruyalım."
  • "Bağımlılıksız bir hayat, mutlu bir gelecek demektir. Yeşilay Haftası kutlu olsun!"
  • "Sağlığınızı önemseyin, kötü alışkanlıklardan uzak durun. Yeşilay Haftası mesajlarıyla farkındalık yaratın."
  • "Gençleri bilinçlendirmek, toplum sağlığını korumak için Yeşilay Haftası'nda bir adım atın!"
  • "Her nefeste sağlığı hissedin, bağımlılıklardan uzak durun. Yeşilay Haftası kutlu olsun!"
Sahra Arslan
