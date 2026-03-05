5 Mart ne günü? 2026 Yeşilay Haftası ne zaman 5 Mart'ta mı kutlanıyor, ne kadar sürüyor? Yeşilay haftası mesajları ve etkinlikleri

Her yıl olduğu gibi 2026'da da Yeşilay Haftası'nın başlangıç tarihi merak konusu. 5 Mart'ta mı kutlanıyor, yoksa başka bir tarihle mi ilişkilendiriliyor? Hafta boyunca hangi etkinlikler yapılacak ve insanlar nasıl bir farkındalık sürecine dahil olacak? Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

5 MART NE GÜNÜ?

5 Mart, Türkiye'de Yeşilay Haftası'nın başlangıç günü olarak biliniyor. Bu tarih, sağlıklı yaşamın önemine dikkat çekmek ve bağımlılıklarla mücadele konusunda farkındalık yaratmak için çeşitli etkinliklerin yapıldığı bir gün olarak öne çıkıyor.

YEŞİLAY HAFTASI NE ZAMAN?

Yeşilay Haftası, her yıl 5–11 Mart tarihleri arasında kutlanıyor. Bu hafta boyunca okullarda, iş yerlerinde ve çeşitli topluluklarda bilinçlendirme etkinlikleri düzenleniyor. Amaç, toplumda sağlıklı yaşam kültürünü yaygınlaştırmak ve bağımlılıklara karşı farkındalık oluşturmak.

YEŞİLAY HAFTASI 5 MART'TA MI KUTLANIYOR?

Evet, Yeşilay Haftası 5 Mart'ta başlıyor ve bir hafta boyunca devam ediyor. Hafta süresince seminerler, söyleşiler, sosyal medya kampanyaları ve farkındalık projeleri ile toplum bilinçlendiriliyor. Özellikle gençler ve öğrencilere yönelik etkinlikler dikkat çekiyor.

YEŞİLAY HAFTASI MESAJLARI