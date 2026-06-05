5 Haziran gram gümüş ne kadar oldu, daha düşecek mi? SON DAKİKA! Savaş sonrası gümüş fiyatları yükseldi mi, düştü mü? Güncel gümüş fiyatları!

5 Haziran günü gümüş piyasalarında yaşanan fiyat hareketleri yatırımcıların yakın takibinde bulunuyor. Küresel piyasalardan gelen ekonomik veriler, döviz kurlarındaki değişimler ve değerli metaller piyasasındaki gelişmeler gümüş fiyatlarının yönü üzerinde etkili olmaya devam ederken, gram gümüş ve ons gümüş fiyatları da yoğun ilgi görüyor. Yatırımcılar güncel fiyatları ve piyasadaki son gelişmeleri yakından izliyor. İşte detaylar...

1 GRAM GÜMÜŞ NE KADAR?

Gümüş piyasasında 05 Haziran saat 13.59 itibarıyla güncellenen verilere göre gram gümüş alışta 107,877 TL, satışta ise 107,966 TL seviyesinde işlem görüyor. Gram gümüşün anlık değeri 107,8476 TL olarak kaydedilirken, günlük değişim oranı %-1,40 seviyesinde gerçekleşti. Gün içerisinde yaşanan fiyat hareketleri yatırımcıların gümüş piyasasına olan ilgisini artırmaya devam ediyor.

GÜMÜŞTE SON DURUM

Gümüş fiyatları 05 Haziran itibarıyla dalgalı seyrini sürdürüyor. Küresel piyasalardaki gelişmeler, döviz kurlarındaki değişimler ve değerli metaller piyasasında yaşanan hareketlilik fiyatlar üzerinde etkili olurken, gram gümüşte gün içerisinde düşüş yönlü bir görünüm dikkat çekiyor. Yatırımcılar güncel fiyatları ve piyasalardaki son gelişmeleri yakından takip etmeyi sürdürüyor.