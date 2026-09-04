5 Eylül 2026 İstanbul HAVA DURUMU! Havalar ne zaman soğuyacak?

İstanbul'da bugün hava kaç derece? 15 günlük ve 30 günlük İstanbul hava durumu tahmin raporu paylaşıldı. 5 günlük hava durumu tahminleri Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından açıklandı. Peki, İstanbul'da hava durumu yarın nasıl, kaç derece, bulutlu mu, güneşli mi merak ediliyor. İstanbul'da yarın yağış bekleniyor mu araştırılıyor. İşte İstanbul saatlik hava durumu haberimizde...

İSTANBUL HAVA DURUMU 5 EYLÜL

İstanbul için önümüzdeki beş gün genel olarak sıcak ve nispeten kararlı geçecek. Cumartesi günü en yüksek sıcaklık 32°C'ye ulaşarak haftanın en sıcak günü olacak; ardından Pazar 31°C, Pazartesi 29°C ile kademeli bir düşüş başlıyor ve Salı günü 27°C ile en serin noktaya iniliyor, Çarşamba ise 28°C'ye hafif bir toparlanma gösteriyor. Nem oranları özellikle sabah saatlerinde yüksek seyrediyor (bazı günler %89'a kadar çıkıyor), rüzgar ise genelde kuzeydoğu yönlü ve 17-24 km/sa aralığında esiyor. 1991-2020 ortalamalarıyla kıyaslandığında hafta başındaki sıcaklıklar geçmiş ortalamaların biraz üzerinde seyrederken, haftanın ikinci yarısında tahminler tarihi ortalamalara daha çok yaklaşıyor.

Saatlik tahminlere bakıldığında Cumartesi günü tipik bir yaz günü seyri izliyor: gece ve sabahın erken saatlerinde (00.00-06.00 arası) sıcaklık 21-22°C civarında ve nem %86-89 ile oldukça yüksek, öğleye doğru sıcaklık hızla yükselerek 12.00-15.00 aralığında 32°C'ye (hissedilen 33°C) ulaşıyor ve bu saatte nem %40'a kadar düşüyor. Öğleden sonra sıcaklık kademeli olarak geriliyor, akşam 18.00-21.00 arasında 26°C'ye, gece yarısına doğru ise tekrar 24°C civarına iniyor; bu düşüşle birlikte nem oranı da yeniden yükseliyor. Rüzgar hızı öğle saatlerinde 18 km/sa'ya kadar çıkarken gece saatlerinde 9-11 km/sa gibi daha düşük seviyelerde kalıyor.

5 EYLÜL İSTANBUL HAVA TAHMİNİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından saat saat İstanbul'da hava nasıl olacak? İşte saatlik hava tahmin raporu: