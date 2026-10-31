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31 Ekim Cumartesi 2026 Resmî Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 31 Ekim Resmî Gazete yayımlandı! Resmî Gazete atamalar listesi!

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31 Ekim Cumartesi 2026 Resmî Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 31 Ekim Resmî Gazete yayımlandı! Resmî Gazete atamalar listesi!
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Resmî Gazete bugünkü kararları neler? 31 Ekim Cumartesi 2026 tarihli Resmî Gazete’de bugün neler var? 31 Ekim 2026 günü yayımlanan Resmî Gazete’de yer alan ilanların ve kararların detayları haberimizde. Yasama Bölümü kanunları, Yürütme ve İdare Bölümü’ne ilişkin gelişmeler, Resmî Gazete atamalar listesi, Yargı Bölümü kararları ve günün ilanları Resmî Gazete’de yer alıyor. Peki, 31 Ekim 2026 Resmî Gazete’de bugün hangi kararlar var?

31 Ekim 2026 günü yayımlanan Resmî Gazete’de günün ilanlarını ve alınan kararların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü kanunları, Yürütme ve İdare Bölümü’ne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kararları ve günün ilanları Resmî Gazete’de yer alıyor. Peki, 31 Ekim 2026 Resmî Gazete’de yayımlanan kararlar neler? İşte detaylar…

RESMÎ GAZETE BUGÜNÜN KARARLARI NELER?

~ RESMÎ GAZETE'NİN YAYIMLANMASI ÇALIŞMALARI DEVAM ETMEKTEDİR.

Detaylar için Resmî Gazete’nin internet sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com
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