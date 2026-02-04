3 Şubat Reyting Sonuçları Açıklandı: 3 Şubat Salı günü en çok hangi dizi izlendi? ABİ, Mehmed: Fetihler Sultanı, Kıskanmak…
3 Şubat Salı akşamı televizyon ekranları, izleyicilerin ilgisini çeken diziler ve programlarla hareketlendi. Reyting sıralamasında üst sıralara çıkan yapımlar, hem izlenme oranları hem de sosyal medyada yarattığı etkileşimle gündemde yer aldı. Peki, 3 Şubat reyting sonuçları açıklandı: 3 Şubat Salı günü en çok hangi dizi izlendi? ABİ, Mehmed: Fetihler Sultanı, Kıskanmak…
3 Şubat Salı akşamı televizyon ekranlarında izleyicilerin tercihleri, reyting sonuçlarıyla gün yüzüne çıktı. Hangi dizilerin ve programların daha çok izlendiği netleşirken, sosyal medyada en çok konuşulan yapımlar da dikkat çekti. İzleyiciler, akşamın en çok takip edilen içeriklerini ve reyting sıralamasını merakla araştırıyor. Detaylar haberin devamında…
3 ŞUBAT 2026 SALI AB REYTİNG SIRALAMASI
- A.B.İ. – ATV
- A.B.İ. (Özet) – ATV
- Kıskanmak – NOW
- Survivor – TV8
- Mehmed: Fetihler Sultanı – TRT 1
- Müge Anlı ile Tatlı Sert – ATV
- Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber – NOW
- Esra Erol'da – ATV
- Gelin – Kanal 7
- Kıskanmak (Özet) – NOW
3 ŞUBAT 2026 SALI TOTAL REYTİNG SIRALAMASI
- A.B.İ. – ATV
- A.B.İ. (Özet) – ATV
- Esra Erol'da – ATV
- Müge Anlı ile Tatlı Sert – ATV
- Kıskanmak – NOW
- Mehmed: Fetihler Sultanı – TRT 1
- Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber – NOW
- Survivor – TV8
- ATV Ana Haber – ATV
- Gelin – Kanal 7