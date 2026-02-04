3 Şubat Reyting Sonuçları Açıklandı: 3 Şubat Salı günü en çok hangi dizi izlendi? ABİ, Mehmed: Fetihler Sultanı, Kıskanmak…

3 Şubat Salı akşamı televizyon ekranlarında izleyicilerin tercihleri, reyting sonuçlarıyla gün yüzüne çıktı. Hangi dizilerin ve programların daha çok izlendiği netleşirken, sosyal medyada en çok konuşulan yapımlar da dikkat çekti. İzleyiciler, akşamın en çok takip edilen içeriklerini ve reyting sıralamasını merakla araştırıyor. Detaylar haberin devamında…

3 ŞUBAT 2026 SALI AB REYTİNG SIRALAMASI

A.B.İ. – ATV

A.B.İ. (Özet) – ATV

Kıskanmak – NOW

Survivor – TV8

Mehmed: Fetihler Sultanı – TRT 1

Müge Anlı ile Tatlı Sert – ATV

Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber – NOW

– NOW Esra Erol'da – ATV

Gelin – Kanal 7

Kıskanmak (Özet) – NOW

3 ŞUBAT 2026 SALI TOTAL REYTİNG SIRALAMASI