3 Kasım Salı 2026 Resmî Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 3 Kasım Resmî Gazete yayımlandı! Resmî Gazete atamalar listesi!

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3 Kasım 2026 günü yayımlanan Resmî Gazete’de günün ilanlarını ve alınan kararların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü kanunları, Yürütme ve İdare Bölümü’ne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kararları ve günün ilanları Resmî Gazete’de yer alıyor. Peki, 3 Kasım 2026 Resmî Gazete’de yayımlanan kararlar neler? İşte detaylar…

RESMÎ GAZETE BUGÜNÜN KARARLARI NELER?

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİK

–– Ormancılık Faaliyetlerinde Vahidi Fiyatla Çalışan Orman Köylülerine Yapılacak Ayni veya Nakdi Dağıtımın Uygulamasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

–– Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 30/10/2026 Tarihli ve 2026/ÖİB-K-46 Sayılı Kararı

–– Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi

İLKE KARARLARI

–– Mevcut Teknik Altyapı Tesislerinin Bakımına, Onarımına, İyileştirilmesine ve İzin Süresi Uzatımlarına İlişkin İlke Kararı (No: 151)

–– Doğal Sit Tescili Öncesi Mera Vasfı Bulunan Alanların Kullanımına İlişkin İlke Kararı (No: 152)

–– Tarımsal Amaçlı Ağaç Dikim Çukuru Açılmasına İlişkin İlke Kararı (No: 153)

–– Sportif Amaçlı Parkur İlanları ve Faaliyetlerine İlişkin İlke Kararı (No: 154)

–– Ulaşım Amaçlı Havai Hatlara İlişkin İlke Kararı (No: 155)

–– Nitelikli Doğal Koruma Alanlarında Şehitlik veya Mezarlık Alanlarına Yönelik İlke Kararı (No: 156)

–– Nitelikli Doğal Koruma Alanlarında Rüzgar Enerji Santrali (RES) Projelerinin Gerçekleştirilmesine Yönelik İlke Kararı (No: 157)

–– Nitelikli Doğal Koruma Alanlarında Hidroelektrik Santrali (HES) Projelerinin Gerçekleştirilmesine Yönelik İlke Kararı (No: 158)

–– Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanlarında Hidroelektrik Santrali (HES) Projelerinin Gerçekleştirilmesine Yönelik İlke Kararı (No: 159)

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Detaylar için Resmî Gazete’nin internet sayfasını ziyaret edebilirsiniz.