3 Haziran gram gümüş ne kadar oldu, daha düşecek mi? SON DAKİKA! Savaş sonrası gümüş fiyatları yükseldi mi, düştü mü? Güncel gümüş fiyatları!

3 Haziran itibarıyla gümüş fiyatlarında yaşanan dalgalanmalar yatırımcıların dikkatini çekmeye devam ediyor. Gram gümüş ve ons gümüş fiyatlarında gün içerisinde görülen hareketlilik, küresel ekonomik gelişmeler ve piyasa beklentileri doğrultusunda şekillenirken, yatırımcılar güncel fiyatları yakından takip ediyor. Gümüş piyasasındaki son durum ve fiyat değişimlerine ilişkin ayrıntılar merak konusu olmaya devam ediyor. Detaylar haberin devamında yer alıyor.

1 GRAM GÜMÜŞ NE KADAR?

Gümüş piyasasında 3 Haziran saat 14.20 itibarıyla güncellenen verilere göre gram gümüş alışta 109,825 TL, satışta ise 109,913 TL seviyesinde işlem görüyor. Gram gümüşün anlık değeri 109,8985 TL olarak kaydedilirken, günlük değişim oranı %-1,00 seviyesinde gerçekleşti. Gün içerisinde yaşanan fiyat hareketleri yatırımcıların dikkatini gümüş piyasasına çevirmeyi sürdürüyor.

GÜMÜŞTE SON DURUM

Gümüş piyasasında 3 Haziran itibarıyla hareketlilik devam ediyor. Küresel ekonomik gelişmeler, döviz kurlarındaki değişimler ve emtia piyasalarındaki dalgalanmalar fiyatlar üzerinde etkili olurken, gram gümüşte görülen geri çekilme dikkat çekiyor. Yatırımcılar güncel fiyat hareketlerini yakından takip ederken, piyasalardaki yön arayışı da sürüyor.