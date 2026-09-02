3 Eylül 2026 İstanbul HAVA DURUMU! Havalar ne zaman soğuyacak?

İstanbul'da bugün hava kaç derece? 15 günlük ve 30 günlük İstanbul hava durumu tahmin raporu paylaşıldı. 5 günlük hava durumu tahminleri Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından açıklandı. Peki, İstanbul'da hava durumu yarın nasıl, kaç derece, bulutlu mu, güneşli mi merak ediliyor. İstanbul'da yarın yağış bekleniyor mu araştırılıyor. İşte İstanbul saatlik hava durumu haberimizde...

İSTANBUL HAVA DURUMU 3 EYLÜL

İstanbul’da önümüzdeki 5 günlük dönemde hava genel olarak parçalı az bulutlu geçecek. 3 Eylül Perşembe günü sıcaklığın 21-29°C arasında olması beklenirken, 4 Eylül Cuma 22-29°C, 5 Eylül Cumartesi 22-30°C, 6 Eylül Pazar 19-30°C ve 7 Eylül Pazartesi 21-29°C aralığında seyredecek. Günlük en düşük nem oranlarının yüzde 44-53, en yüksek nem oranlarının ise yüzde 80-93 arasında değişmesi bekleniyor. Rüzgâr hızının günlere göre yaklaşık 19-23 km/sa seviyelerinde olması öngörülürken, özellikle hafta sonunda sıcaklıkların mevsim normallerinin bir miktar üzerinde kalacağı tahmin ediliyor.

Saatlik tahminlere göre Perşembe günü gece saatlerinde sıcaklık 21-22°C civarında olacak. Sabah 06.00’dan sonra hızla yükselen sıcaklığın 09.00-12.00 arasında 28°C’ye, 12.00-15.00 saatlerinde ise günün en yüksek değeri olan 29°C’ye ulaşması bekleniyor; hissedilen sıcaklık bu saatlerde 30°C’yi bulacak. Öğleden sonra sıcaklık kademeli olarak 27°C’ye, akşam saatlerinde ise 24-25°C’ye düşecek. Nem oranı öğle saatlerinde yüzde 50’ye kadar gerilerken gece yüzde 80’in üzerine çıkacak. Rüzgârın öğle ve öğleden sonra kuvvetlenmesi, ortalama hızın 22-23 km/sa, maksimum hızın ise 45-46 km/sa seviyelerine ulaşması bekleniyor.

3 EYLÜL İSTANBUL HAVA TAHMİNİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından saat saat İstanbul'da hava nasıl olacak? İşte saatlik hava tahmin raporu: