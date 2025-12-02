3 Aralık okullar tatil mi, yarı okul yok mu, okullar oldu mu?

3 Aralık Çarşamba günü okulların açık olup olmayacağı, tüm kademelerdeki öğrenciler ve velilerin gündeminde üst sıralarda yer alıyor. Bir yandan sömestr tatili için geri sayım sürerken, öte yandan yarıyıl öncesinde herhangi bir resmi tatil olup olmadığı merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı çalışma takviminde tüm resmi tatil günleri açıkça belirtilmiş durumda. Bu nedenle 3 Aralık'ın tatil kapsamına girip girmediği sorgulanıyor. Peki, 3 Aralık Çarşamba günü okul olacak mı, dersler normal şekilde işlenecek mi? 3 Aralık'ın anlamı ve önemi ne? İşte konuya dair detaylar…

3 ARALIK NE GÜNÜ?

Aralık ayına ilişkin önemli günler listesi merak edilirken, 3 Aralık'ın anlamı da araştırılıyor. Bu tarih, dünya genelinde farkındalık oluşturmak amacıyla kutlanan Dünya Engelliler Günü olarak kabul edilmektedir. Birleşmiş Milletler tarafından 1992 yılından itibaren desteklenen bu özel gün, 2007'ye kadar "Uluslararası Engelliler Günü" adıyla anılmış, sonrasında ise her yıl farklı temalarla engellilik konusunda bilinç oluşturmayı hedefleyen etkinliklerle gündeme gelmiştir.

3 ARALIK OKULLAR TATİL Mİ?

3 Aralık, anlam ve önemi nedeniyle özel bir gün olsa da resmi tatil olarak kabul edilmemektedir. Bu nedenle 3 Aralık Çarşamba günü okullar planlandığı şekilde eğitim öğretime devam edecektir. Öğrenciler ve veliler için herhangi bir tatil kararı bulunmamaktadır.

3 ARALIK'TA OKULLAR TATİL Mİ?

3 Aralık 2025 Çarşamba günü için Milli Eğitim Bakanlığı veya ilgili valiliklerden, Türkiye genelinde eğitime ara verildiğine ilişkin resmi bir açıklama yapılmamıştır. Bu doğrultuda derslerin normal seyirde sürmesi beklenmektedir.