29 Ocak Reyting Sonuçları Açıklandı: 29 Ocak Perşembe gününü en çok hangi dizi izlendi? İnci Taneleri, Veliaht, Halef hangisi en çok izlendi?

29 Ocak Perşembe akşamı ekranlarda yaşanan reyting yarışı, izleyicilerin ilgisini bir kez daha prime time kuşağına çevirdi. Birbirinden iddialı yapımların karşı karşıya geldiği gecede hangi dizinin zirveye yerleştiği merak konusu olurken; İnci Taneleri, Veliaht ve Halef: Köklerin Çağrısı arasındaki rekabet reyting listelerine nasıl yansıdı sorusu gündemin öne çıkan başlıkları arasında yer aldı. Total, AB ve ABC1 kategorilerindeki sonuçlar, televizyon dünyasındaki dengeleri yeniden şekillendirdi.

29 OCAK 2026 PERŞEMBE TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

FCSB – Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi Karşılaşması — TRT 1

Halef Köklerin Çağrısı — NOW

Esra Erol'da — ATV

Müge Anlı ile Tatlı Sert — ATV

Halef Köklerin Çağrısı (Özet) — NOW

Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber — NOW

— NOW İnci Taneleri — Kanal D

Veliaht — Show TV

ATV Ana Haber — ATV

Survivor — TV8

29 OCAK 2026 PERŞEMBE AB REYTİNG SONUÇLARI

FCSB – Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi Karşılaşması — TRT 1

Halef Köklerin Çağrısı — NOW

İnci Taneleri — Kanal D

Müge Anlı ile Tatlı Sert — ATV

Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber — NOW

Veliaht — Show TV

İnci Taneleri (Özet) — Kanal D

Survivor — TV8

Kim Milyoner Olmak İster — ATV

Esra Erol'da — ATV

29 OCAK 2026 PERŞEMBE ABC1 REYTİNG SONUÇLARI