29 Ocak Reyting Sonuçları Açıklandı: 29 Ocak Perşembe gününü en çok hangi dizi izlendi? İnci Taneleri, Veliaht, Halef hangisi en çok izlendi?
29 Ocak Perşembe günü televizyon ekranlarında yaşanan rekabet, reyting sonuçlarının açıklanmasıyla netlik kazandı. Prime time kuşağında yayınlanan güçlü yapımların performansı izleyiciler tarafından merakla takip edilirken; İnci Taneleri, Veliaht ve Halef: Köklerin Çağrısı arasındaki sıralama ve günün en çok izlenen dizisi gündemin üst sıralarına taşındı. Peki, 29 Ocak Reyting Sonuçları Açıklandı: 29 Ocak Perşembe gününü en çok hangi dizi izlendi? İnci Taneleri, Veliaht, Halef: Köklerin Çağrısı!
29 Ocak Perşembe akşamı ekranlarda yaşanan reyting yarışı, izleyicilerin ilgisini bir kez daha prime time kuşağına çevirdi. Birbirinden iddialı yapımların karşı karşıya geldiği gecede hangi dizinin zirveye yerleştiği merak konusu olurken; İnci Taneleri, Veliaht ve Halef: Köklerin Çağrısı arasındaki rekabet reyting listelerine nasıl yansıdı sorusu gündemin öne çıkan başlıkları arasında yer aldı. Total, AB ve ABC1 kategorilerindeki sonuçlar, televizyon dünyasındaki dengeleri yeniden şekillendirdi.
29 OCAK 2026 PERŞEMBE TOTAL REYTİNG SONUÇLARI
- FCSB – Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi Karşılaşması — TRT 1
- Halef Köklerin Çağrısı — NOW
- Esra Erol'da — ATV
- Müge Anlı ile Tatlı Sert — ATV
- Halef Köklerin Çağrısı (Özet) — NOW
- Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber — NOW
- İnci Taneleri — Kanal D
- Veliaht — Show TV
- ATV Ana Haber — ATV
- Survivor — TV8
29 OCAK 2026 PERŞEMBE AB REYTİNG SONUÇLARI
- FCSB – Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi Karşılaşması — TRT 1
- Halef Köklerin Çağrısı — NOW
- İnci Taneleri — Kanal D
- Müge Anlı ile Tatlı Sert — ATV
- Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber — NOW
- Veliaht — Show TV
- İnci Taneleri (Özet) — Kanal D
- Survivor — TV8
- Kim Milyoner Olmak İster — ATV
- Esra Erol'da — ATV
29 OCAK 2026 PERŞEMBE ABC1 REYTİNG SONUÇLARI
- FCSB – Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi Karşılaşması — TRT 1
- Halef Köklerin Çağrısı — NOW
- Müge Anlı ile Tatlı Sert — ATV
- Esra Erol'da — ATV
- İnci Taneleri — Kanal D
- Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber — NOW
- Halef Köklerin Çağrısı (Özet) — NOW
- Veliaht — Show TV
- İnci Taneleri (Özet) — Kanal D
- ATV Ana Haber — ATV