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29 Ekim'de Marmaray ücretsiz mi? Bugün Marmaray bedava mı?

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29 Ekim'de Marmaray ücretsiz mi? Bugün Marmaray bedava mı?
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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında alınan ücretsiz ulaşım kararı, Marmaray'ı kullanacak yolcuların gündemine geldi. Resmî tatilde şehir içi ulaşımını raylı sistemlerle sağlamayı planlayan vatandaşlar için Marmaray'ın ücret tarifesi ve uygulamanın geçerli olduğu hatlara ilişkin ayrıntılar önem taşıyor. Peki, 29 Ekim'de Marmaray ücretsiz mi? Bugün Marmaray bedava mı? Detaylar haberimizde.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Marmaray'ın ücretsiz olup olmadığı vatandaşların gündeminde yer alıyor. Bayram günü toplu taşımayı kullanacak olan İstanbullular, ücretsiz ulaşım uygulamasının kapsamını ve hangi hatlarda geçerli olduğunu araştırıyor. Peki,  29 Ekim'de Marmaray ücretsiz mi? Bugün Marmaray bedava mı? Detaylar...

29 EKİM'DE MARMARAY ÜCRETSİZ Mİ?

Evet. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Marmaray, 29 Ekim 2026 Perşembe günü ücretsiz hizmet verecek. Ücretsiz ulaşım uygulaması, 22 Ekim 2026 tarihli ve 11919 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile düzenlendi. Karar, 23 Ekim 2026 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

BUGÜN MARMARAY BEDAVA MI?

29 Ekim 2026 Perşembe günü Marmaray'ı kullanacak yolculardan ücret alınmayacak. Cumhuriyet Bayramı kapsamında yürürlüğe giren uygulama, belirtilen tarih için geçerli olacak. Ücretsiz ulaşım kararı, bayram günü Marmaray ile seyahat etmek isteyen vatandaşlara kolaylık sağlayacak.

29 EKİM'DE HANGİ TOPLU TAŞIMA HATLARI ÜCRETSİZ?

Resmî Gazete'de yayımlanan karara göre 29 Ekim 2026'da ücretsiz hizmet verecek raylı sistem hatları şöyle:

Marmaray: İstanbul

Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı: İstanbul

Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Halkalı Metro Hattı: İstanbul

Başkentray: Ankara

İZBAN: İzmir

Ücretsiz ulaşım uygulaması, Cumhurbaşkanı Kararı'nda belirtilen hatları kapsıyor. İstanbul'daki tüm metro, otobüs, metrobüs, tramvay ve vapur seferlerinin otomatik olarak ücretsiz olduğu anlamına gelmiyor. Bu araçlardaki ücret uygulaması için ilgili belediye ve işletmelerin duyurularının dikkate alınması gerekiyor.

MARMARAY ÜCRETSİZ ULAŞIM NE ZAMAN BİTECEK?

Marmaray'daki ücretsiz ulaşım uygulaması, 29 Ekim 2026 Perşembe günü için geçerli olacak. Cumhuriyet Bayramı'na özel düzenleme, 30 Ekim itibarıyla devam eden bir ücretsiz ulaşım kararı içermiyor. Bu nedenle sonraki günlerde geçerli olan normal ücret tarifesi esas alınacak.

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
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