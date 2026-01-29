28 OCAK 2026 REYTİNG SONUÇLARI: Eşref Rüya, Yeraltı, Sahipsizler reyting sonucu açıklandı mı, reyting birincisi kim oldu?

Televizyon ekranlarında her gün farklı formatlarda diziler, filmler, yarışmalar ve eğlence programları izleyicilerle buluşuyor. Yayın akışındaki çeşitlilik, yapımlar arasındaki rekabeti artırırken, izleyiciler de takip ettikleri programların reytinglerdeki sıralarını merak ediyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

28 OCAK 2026 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

28 Ocak 2026 akşamı televizyon ekranlarında yayınlanan dizi, film, yarışma ve haber programları, Total, AB ve ABC1 izleyici gruplarında kıyasıya bir rekabet yaşadı. İzleyicilerin en çok hangi yapımları tercih ettiği merak konusu olurken, günün en popüler programları ve detaylı sıralamalar, reyting listeleriyle netlik kazanıyor.

TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

Manchester City – Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi Karşılaşması (TRT 1) – %13,01 rating, %38,06 share

Esref Ruya (Kanal D) – %6,88 rating, %16,72 share

Yeraltı (NOW) – %5,69 rating, %14,05 share

Esra Erol'da (ATV) – %5,52 rating, %23,00 share

Müge Anlı ile Tatlı Sert (ATV) – %5,50 rating, %32,30 share

Sahipsizler (STAR TV) – %4,77 rating, %11,57 share

(STAR TV) – %4,77 rating, %11,57 share Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber (NOW) – %4,21 rating, %12,95 share

(NOW) – %4,21 rating, %12,95 share Esref Ruya (Özet) (Kanal D) – %3,72 rating, %9,83 share

Survivor (TV8) – %3,70 rating, %9,09 share

ATV Ana Haber (ATV) – %3,50 rating, %10,77 share

AB REYTİNG SONUÇLARI