28 OCAK 2026 REYTİNG SONUÇLARI: Eşref Rüya, Yeraltı, Sahipsizler reyting sonucu açıklandı mı, reyting birincisi kim oldu?
28 Ocak 2026 Çarşamba akşamı ekranlara yansıyan diziler, yarışmalar ve programlar, televizyon izleyicileri tarafından yakından takip edildi. İzleyicilerin hangi yapımlara yoğun ilgi gösterdiği, reyting sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte merak konusu oldu. Peki, Eşref Rüya, Yeraltı, Sahipsizler reyting sonucu açıklandı mı, reyting birincisi kim oldu?
Televizyon ekranlarında her gün farklı formatlarda diziler, filmler, yarışmalar ve eğlence programları izleyicilerle buluşuyor. Yayın akışındaki çeşitlilik, yapımlar arasındaki rekabeti artırırken, izleyiciler de takip ettikleri programların reytinglerdeki sıralarını merak ediyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.
28 OCAK 2026 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
28 Ocak 2026 akşamı televizyon ekranlarında yayınlanan dizi, film, yarışma ve haber programları, Total, AB ve ABC1 izleyici gruplarında kıyasıya bir rekabet yaşadı. İzleyicilerin en çok hangi yapımları tercih ettiği merak konusu olurken, günün en popüler programları ve detaylı sıralamalar, reyting listeleriyle netlik kazanıyor.
TOTAL REYTİNG SONUÇLARI
- Manchester City – Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi Karşılaşması (TRT 1) – %13,01 rating, %38,06 share
- Esref Ruya (Kanal D) – %6,88 rating, %16,72 share
- Yeraltı (NOW) – %5,69 rating, %14,05 share
- Esra Erol'da (ATV) – %5,52 rating, %23,00 share
- Müge Anlı ile Tatlı Sert (ATV) – %5,50 rating, %32,30 share
- Sahipsizler (STAR TV) – %4,77 rating, %11,57 share
- Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber (NOW) – %4,21 rating, %12,95 share
- Esref Ruya (Özet) (Kanal D) – %3,72 rating, %9,83 share
- Survivor (TV8) – %3,70 rating, %9,09 share
- ATV Ana Haber (ATV) – %3,50 rating, %10,77 share
AB REYTİNG SONUÇLARI
- Manchester City – Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi Karşılaşması (TRT 1) – %15,50 rating, %47,31 share
- Eşref Ruya (Kanal D) – %5,09 rating, %14,19 share
- Müge Anlı ile Tatlı Sert (ATV) – %3,97 rating, %30,40 share
- Yeraltı (NOW) – %3,87 rating, %11,53 share
- Survivor (TV8) – %3,87 rating, %10,87 share
- Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber (NOW) – %2,98 rating, %12,13 share
- Eşra Erol'da (ATV) – %2,95 rating, %17,52 share
- Kuruluş Orhan (ATV) – %2,61 rating, %7,28 share
- Eşref Ruya (Özet) (Kanal D) – %2,43 rating, %7,79 share
- ATV Gün Ortası (ATV) – %2,01 rating, %15,50 share