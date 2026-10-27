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28 Ekim Çarşamba yarın noterler açık mı, noterler yarım gün mü çalışıyor?

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28 Ekim Çarşamba yarın noterler açık mı, noterler yarım gün mü çalışıyor?
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Cumhuriyet Bayramı tatili öncesinde vekâletname, satış ya da onay işlemi yaptırmak isteyen vatandaşlar, noterlerin çalışma saatlerini araştırıyor. Bayram arifesinin yarım gün tatil olmasıyla birlikte “28 Ekim’de noterler açık mı?” ve “noterler yarım gün mü çalışıyor?” soruları sıkça soruluyor.

28 Ekim 2026 Çarşamba günü noterler yarım gün çalışacak. Noterlikler sabah saatlerinde açık olacak, saat 13.00’te başlayan resmi tatil nedeniyle öğleden sonra ise hizmet vermeyecek. 29 Ekim Perşembe günü noterler kapalı olacak; bu sürede acil işlemler nöbetçi noterlikler aracılığıyla yapılabilecek. İşte noterlerin bayram tatilindeki çalışma düzenine dair bilinmesi gerekenler.

28 EKİM’DE NOTERLER AÇIK MI?

Evet, noterler 28 Ekim Çarşamba günü sabah saatlerinde açık olacak. Resmi tatilin saat 13.00’te başlaması nedeniyle noterliklerin öğle saatlerinde kapanması bekleniyor. Yoğunluk yaşanabileceği için işlem yapacak vatandaşların sabah erken saatlerde noterliklere gitmesi öneriliyor.

29 EKİM’DE NOTERLER AÇIK MI?

Hayır. Cumhuriyet Bayramı nedeniyle 29 Ekim Perşembe günü noterlikler kapalı olacak. Noterler 30 Ekim Cuma günü normal çalışma saatlerine dönecek.

NÖBETÇİ NOTERLER HİZMET VERECEK

Resmi tatil süresince acil noter işlemi yaptırması gereken vatandaşlar, nöbetçi noterliklerden hizmet alabilecek. Nöbetçi noterlikler, Türkiye Noterler Birliği’nin resmi internet sitesi üzerinden il ve ilçe bazında öğrenilebiliyor.

ARAÇ SATIŞI YAPILABİLİR Mİ?

Araç alım satım işlemleri de noterlikler aracılığıyla yapıldığı için bu işlemlerin 28 Ekim sabahı ya da nöbetçi noterlikler üzerinden gerçekleştirilmesi gerekiyor. İşlem yapılacak noterliğin nöbetçi olup olmadığının önceden kontrol edilmesi öneriliyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com
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