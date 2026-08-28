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28 Ağustos altın ne kadar oldu, daha düşecek mi? SON DAKİKA! Altın fiyatları yükseldi mi, düştü mü? Güncel altın fiyatları!

28 Ağustos altın ne kadar oldu, daha düşecek mi? SON DAKİKA! Altın fiyatları yükseldi mi, düştü mü? Güncel altın fiyatları!
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28 Ağustos 2026 Cuma günü altın piyasasında yaşanan hareketlilik yatırımcıların ve vatandaşların gündeminde yer alıyor. Ons altındaki değişimler ve küresel piyasalardaki gelişmeler yurt içindeki altın fiyatlarının seyrini etkilerken, gram altın ve çeyrek altın başta olmak üzere güncel rakamlar araştırılıyor. "Gram altın bugün ne kadar?", "Çeyrek altın kaç TL oldu?" ve "Altın fiyatları yükseldi mi, düştü mü?" soruları merak ediliyor.

28 Ağustos 2026 Cuma günü gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın ve Cumhuriyet altınının güncel alış-satış fiyatları yakından takip ediliyor. Haftanın son işlem gününde altın fiyatlarındaki son durumu öğrenmek isteyen vatandaşlar, "Bugün altın fiyatları ne kadar?", "Gram altın kaç TL?" ve "Çeyrek altın alış-satış fiyatı kaç lira?" sorularına yanıt arıyor. İşte 28 Ağustos 2026 Cuma güncel altın fiyatları ve piyasadaki son durum...

GRAM ALTIN NE KADAR?

Altın piyasalarında 28 Ağustos 2026 Cuma günü güncel fiyatlar yatırımcıların yakın takibinde bulunuyor. Son verilere göre spot gram altın 7.148,37 TL alış, 7.149,27 TL satış fiyatıyla işlem görüyor. Gram altında günlük değişim ise yüzde 0,43 olarak kaydedildi.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Yatırımcıların en çok tercih ettiği altın türlerinden biri olan çeyrek altının fiyatı da gün içerisinde yakından takip ediliyor. Güncel verilere göre çeyrek altın 11.499,00 TL alış, 11.632,00 TL satış seviyesinde bulunuyor. Çeyrek altında günlük değişim yüzde 0,05 olarak gerçekleşti.

ONS ALTIN FİYATLARI

Küresel piyasalarda işlem gören ons altın fiyatları da yatırımcıların gündemindeki yerini koruyor. 28 Ağustos 2026 Cuma güncel verilere göre ons altın 4.609,25 dolar alış, 4.609,90 dolar satış seviyesinde bulunuyor. Ons altında günlük değişim ise yüzde 0,21 olarak kaydedildi.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Altın fiyatlarında 28 Ağustos 2026 Cuma günü yaşanan hareketlilik yatırımcıların radarında yer alıyor. Güncel verilere göre saat 10.32.05 itibarıyla gram altın 7.149,27 TL satış fiyatıyla işlem görürken, çeyrek altın 11.632,00 TL satış seviyesinde bulunuyor. Ons altın ise 4.609,90 dolar seviyesinde seyrediyor. Yatırımcılar gram altın, çeyrek altın ve ons altının güncel alış-satış fiyatlarını yakından takip ediyor.

Sahra Arslan
Sahra Arslan
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