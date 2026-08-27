27 Ağustos gram gümüş ne kadar oldu, daha düşecek mi? SON DAKİKA! Gümüş fiyatları yükseldi mi, düştü mü? Güncel gümüş fiyatları!

27 Ağustos 2026 Perşembe günü gümüş fiyatlarında yaşanan son gelişmeler, piyasaları takip eden yatırımcıların gündeminde yer alıyor. Gram gümüş ve ons gümüşün güncel değerleri merak edilirken, alış ve satış fiyatları da yakından izleniyor. Özellikle 1 gram gümüşün TL karşılığı ile ons gümüşün dolar bazındaki değeri yatırımcılar tarafından araştırılıyor. İşte 27 Ağustos 2026 Perşembe güncel gram gümüş ve ons gümüş fiyatlarına ilişkin merak edilenler...

1 GRAM GÜMÜŞ NE KADAR?

Gümüş piyasasında 27 Ağustos 2026 Perşembe günü gram gümüş fiyatı yatırımcıların yakın takibinde bulunuyor. Güncel verilere göre gram gümüş 106,1617 TL seviyesinde işlem görüyor. Gün içerisinde yaşanan fiyat hareketleriyle birlikte yatırımcılar, gram gümüşün alış ve satış fiyatlarını araştırmaya devam ediyor.

27 Ağustos 2026 Perşembe saat 11.03.12 itibarıyla gram gümüşte alış fiyatı 106,022 TL, satış fiyatı ise 106,131 TL olarak kaydedildi. Gram gümüş fiyatında yüzde 0,73 oranında yükseliş yaşanırken, önceki seviyeye göre 0,74 TL artış görüldü.

GÜMÜŞTE SON DURUM

Gümüş piyasasında 27 Ağustos 2026 Perşembe günü yaşanan fiyat hareketliliği yatırımcıların gündeminde yer alıyor. Küresel piyasalardaki gelişmeler, ons gümüş fiyatındaki değişimler ve döviz kurlarındaki hareketlilik gram gümüş fiyatının seyrinde etkili olurken, güncel rakamlar yakından takip ediliyor.

27 Ağustos 2026 Perşembe saat 11.03.12 itibarıyla gram gümüş 106,1617 TL seviyesinde bulunuyor. Güncel verilere göre gram gümüş yüzde 0,73 oranında yükselirken, önceki seviyeye kıyasla 0,74 TL artış kaydetti. Gram gümüşte alış fiyatı 106,022 TL, satış fiyatı ise 106,131 TL olarak açıklandı.