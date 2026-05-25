25 Mayıs Pazartesi 2026 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 25 Mayıs Resmi Gazete yayımlandı!

25 Mayıs Pazartesi 2026 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 25 Mayıs 2026 günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan kararların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. Peki, Resmi Gazete bugünkü kararları neler? 25 Mayıs 2026 Resmi Gazete'de yayımlanan kararlar nelerdir? İşte detaylar…

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

–– Kurucu Vakfına Kayyım Atanan İstanbul Bilgi Üniversitesinin Faaliyet İzninin Kaldırılmasına Dair 21/5/2026 Tarihli ve 11384 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararının Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 11387)

–– Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 1267 (1999), 1988 (2011), 1989 (2011) ve 2253 (2015) Sayılı Kararlarıyla Listelenen Kişi, Kuruluş veya Organizasyonların Tasarrufunda Bulunan Malvarlığının Dondurulması Hakkındaki 30/9/2013 Tarihli ve 2013/5428 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki (1) Sayılı Listede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 11388)

ATAMA KARARLARI

–– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2026/144, 145, 146)

YÖNETMELİKLER

–– Kilis 7 Aralık Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Mudanya Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Teoman Duralı Felsefe-Bilim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 12/2/2026 Tarihli ve E: 2023/128, K: 2026/36 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 26/2/2026 Tarihli ve E: 2026/50, K: 2026/49 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 26/3/2026 Tarihli ve E: 2025/252, K: 2026/71 Sayılı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

