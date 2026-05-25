25 Mayıs altın ne kadar oldu, daha düşecek mi? SON DAKİKA! Savaş sonrası altın fiyatları yükseldi mi, düştü mü? Güncel altın fiyatları!

25 Mayıs itibarıyla altın piyasasında görülen dalgalı seyir, yatırımcıların dikkatini yeniden fiyat ekranlarına yöneltti. Gram altın, çeyrek altın ve diğer yatırım araçlarında gün içinde yaşanan hareketlilik öne çıkarken, piyasalardaki belirsizlik yatırımcıların daha temkinli adımlar atmasına neden oldu. Küresel ekonomik gelişmelerin etkisiyle yön arayışı devam ederken, altın fiyatlarındaki son durum yakından takip ediliyor. Detaylar haberin devamında yer alıyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Altın piyasasında 25 Mayıs, 11:58 itibarıyla güncellenen verilere göre gram altın fiyatları yukarı yönlü seyrediyor. Gram altın alış fiyatı 6.696,95 TL, satış fiyatı ise 6.697,77 TL seviyelerinde işlem görüyor. Günlük değişim oranı %1,01 olarak kaydedilirken, küresel piyasalardaki hareketlilik ve döviz kurundaki dalgalanmalar fiyatlamalar üzerinde etkili olmaya devam ediyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Yatırımcıların en çok tercih ettiği ürünlerden biri olan çeyrek altın, güncel verilere göre yükseliş eğiliminde. Çeyrek altın alış fiyatı 10.929,00 TL, satış fiyatı ise 11.011,00 TL seviyelerinde bulunuyor. Günlük değişim oranı %0,91 olarak açıklanırken, piyasadaki dalgalı görünüm dikkat çekiyor.

ONS ALTIN FİYATLARI

Uluslararası piyasalarda işlem gören ons altın fiyatları da yukarı yönlü hareketini sürdürüyor. Altın/ons alış fiyatı 4.556,30 dolar, satış fiyatı ise 4.556,92 dolar seviyelerinde işlem görüyor. Günlük değişim oranı %1,05 olarak kaydedilirken, küresel ekonomik gelişmeler ve yatırımcıların güvenli liman talebi ons altın fiyatları üzerinde etkili oluyor.