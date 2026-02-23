23 Şubat Pazartesi 2026 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 23 Şubat Resmi Gazete yayımlandı!

23 Şubat Pazartesi 2026 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 23 Şubat 2026 günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan kararların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. Peki, Resmi Gazete bugünkü kararları neler? 23 Şubat 2026 Resmi Gazete'de yayımlanan kararlar nelerdir? İşte detaylar…

RESMİ GAZETE BUGÜNÜN KARARLARI NELER?

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– İstanbul Üniversitesi Güneydoğu Avrupa Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– İstanbul Üniversitesi İnsan Kaynakları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– İstanbul Üniversitesi Şarkiyat Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– İstanbul Üniversitesi Tarih Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Abay Kazak Dili, Edebiyatı ve Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Detaylar için Remi Gazete web sayfasını ziyaret edebilirsiniz.