Mersin ve Kahramanmaraş’taki okul çevrelerinde yaşanan sarsıcı olaylar, kamuoyunda derin bir hüzne neden oldu. Bayram coşkusuna hazırlanan binlerce çocuk ve aile, "23 Nisan törenleri iptal mi edilecek?" sorusunun yanıtını aramaya başladı. Yerel yönetimlerin ve okul yönetimlerinin, toplumsal duyarlılık gereği kutlama programlarında revizyona gitmesi gündemdeyken; bayramın sadece resmi törenlerle mi geçiştirileceği yoksa tamamen mi erteleneceği tartışılıyor. 23 Nisan 2026 etkinlik takvimindeki son değişiklikler, iptal edilen konserler ve Milli Eğitim camiasından gelen en yeni talimatları sizler için derledik.

23 NİSAN KUTLAMALARI İPTAL Mİ? MEB'DEN SON DAKİKA ETKİNLİK AÇIKLAMASI BEKLENİYOR

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta meydana gelen sarsıcı okul saldırılarının ardından Türkiye yasa boğulurken, yaklaşan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarıyla ilgili belirsizlik hakim. Yaşanan trajik olayların ardından kamuoyunda yükselen hassasiyet, bayram etkinliklerinin akıbetini tartışmaya açtı. Milyonlarca öğrenci ve veli, "23 Nisan kutlamaları iptal mi edilecek?" sorusunun yanıtını arama motorlarında yoğun bir şekilde sorguluyor.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI'NDAN RESMİ BİR KARAR GELDİ Mİ?

Okullarda yaşanan acı olayların gölgesinde, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 23 Nisan törenlerinin iptal edildiğine dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Mevcut takvime göre hazırlıklar devam etse de, toplumsal yas havası nedeniyle yerel yönetimlerin ve okulların kutlama programlarında değişikliğe gidip gitmeyeceği merak konusu. Bakanlıktan, yaşanan güvenlik endişeleri ve can kayıpları sonrası illere gönderilecek yeni bir genelge olup olmadığına dair resmi bilgilendirme bekleniyor.

SOSYAL MEDYADAKİ "İPTAL" İDDİALARI DOĞRU MU?

Saldırıların hemen ardından sosyal medya platformlarında 23 Nisan etkinliklerinin tamamen askıya alındığına dair birçok asılsız paylaşım yapıldı. Ancak şu ana kadar yetkili mercilerce doğrulanmış bir iptal kararı bulunmuyor. Eğitim camiası ve aileler, bayramın maneviyatına uygun, sadeleştirilmiş bir tören düzenlenip düzenlenmeyeceği konusunda yapılacak resmi duyurulara kilitlenmiş durumda.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTIRILACAK MI?

Yaşanan saldırılar sonrası okul çevrelerindeki güvenlik tedbirleri en üst seviyeye çıkarıldı. 23 Nisan etkinliklerinin gerçekleştirilmesi durumunda, tören alanlarında ve okul bahçelerinde emniyet güçlerinin ekstra önlemler alması planlanıyor. Vatandaşlar, çocuklarının güvenliği için bayram süresince yürütülecek güvenlik protokollerini ve valiliklerden gelecek son dakika açıklamalarını yakından takip ediyor. 23 Nisan 2026 etkinlik takvimine dair en güncel gelişmelerin kısa süre içinde netleşmesi öngörülüyor.