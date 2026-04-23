23 Nisan kargolar açık mı, kapalı mı? Bugün kargolar çalışıyor mu, dağıtım yapacak mı? Yurtiçi, Aras, DHL, Sürat, MNG kargo çalışma saatleri

23 Nisan kargolar açık mı, kapalı mı? Bugün kargolar çalışıyor mu, dağıtım yapacak mı? Yurtiçi, Aras, DHL, Sürat, MNG kargo çalışma saatleri
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Türkiye’de resmi tatil olarak kutlanan önemli günlerden biridir. her yıl kamu kurumları ile özel sektörün çalışma düzeni bu tarihte değişiklik gösterebilir. Özellikle e-ticaret alışverişlerinin artmasıyla birlikte “kargo firmaları 23 Nisan’da açık mı?” sorusu daha da merak edilen konular arasında yer almaktadır. 23 Nisan kargolar açık mı, kapalı mı? Bugün kargolar çalışıyor mu, dağıtım yapacak mı? Yurtiçi, Aras, DHL, Sürat, MNG kargo çalışma saatleri..

23 Nisan 2026 Perşembe günü, Türkiye’de resmi tatil olması nedeniyle kargo firmalarının çalışma düzeni kurumların yapısına göre değişiklik göstermektedir. Ulusal Bayram ve Genel Tatiller kapsamında değerlendirilen bu özel günde, özellikle kamuya bağlı hizmetlerde tam kapanma söz konusudur. Peki, 23 Nisan kargolar açık mı, kapalı mı? Bugün kargolar çalışıyor mu, dağıtım yapacak mı? Yurtiçi, Aras, DHL, Sürat, MNG kargo çalışma saatleri...

23 NİSAN KARGOLAR AÇIK MI, KAPALI MI?

Devlete bağlı bir kurum olan PTT Kargo, 23 Nisan’da tamamen hizmet dışı olacaktır. Resmi tatil kapsamında PTT şubeleri kapalı olacak, yeni gönderi kabul edilmeyecek ve dağıtım personeli sahaya çıkmayacaktır. Bu durum, 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun çerçevesinde tüm resmi tatiller için geçerli olan standart uygulamanın bir parçasıdır.

PTT üzerinden gönderilen tüm kargo ve posta işlemleri ise 24 Nisan Cuma günü mesai saatlerinin başlamasıyla birlikte yeniden aktif hale gelecek ve normal işleyişine dönecektir.

Öte yandan özel kargo şirketlerinde tablo farklıdır. Özellikle e-ticaret hacminin yüksek olduğu dönemlerde operasyon sürekliliğini korumayı hedefleyen özel firmalar, resmi tatillerde de hizmet vermeyi tercih edebilmektedir. Bu nedenle 23 Nisan’da kargo hareketliliği tamamen durmamaktadır.

BUGÜN KARGOLAR ÇALIŞIYOR MU, DAĞITIM YAPACAK MI?

23 Nisan 2026 tarihinde özel kargo firmalarının büyük bölümü operasyonlarını sürdürmeye devam etmektedir. Bu kapsamda Yurtiçi Kargo, resmi açıklamasına göre tüm birimleriyle hizmet vermeyi sürdürecektir. Şubeler, dağıtım süreçleri ve operasyon merkezleri belirlenen plan dahilinde aktif olacaktır.

Benzer şekilde Aras Kargo, MNG Kargo ve Sürat Kargo gibi büyük ölçekli özel firmaların da operasyonel süreçlerini büyük ölçüde devam ettirmesi beklenmektedir. Ancak bu firmalarda şube bazlı değişiklikler görülebilir. Personel planlaması, bölgesel yoğunluk ve operasyonel ihtiyaçlara göre bazı şubelerin sınırlı saatlerde hizmet vermesi veya tamamen kapalı olması mümkündür. Bu nedenle gönderi yapacak kullanıcıların ilgili kargo firmasının sorgulama ekranlarını kontrol etmesi önerilir.

Dilara Yıldız
İran Meclis Başkanı Galibaf: Hürmüz Boğazı'nın açılması, ateşkesin ihlaliyle mümkün değil

İran'dan yeni "Hürmüz" açıklaması! Dünyayı ateşe atmakta kararlılar
