23 Nisan hastaneler tatil mi,hastaneler açık mı, kapalı mı, çalışıyor mu?

Her yıl coşkuyla kutlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesinde, sağlık kuruluşlarının çalışma durumu gündemdeki yerini aldı. “23 Nisan hastaneler tatil mi?” sorusu özellikle randevusu olan ya da sağlık hizmeti alması gereken vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Resmi tatil kapsamında değerlendirilen 23 Nisan’da devlet hastanelerinde poliklinik hizmetleri dururken, acil servisler ve nöbetçi sağlık birimleri kesintisiz şekilde hizmet vermeye devam ediyor.

23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI RESMİ TATİL DETAYLARI

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Türkiye genelinde resmi tatil uygulanacak. Bu nedenle sağlık hizmetlerinden yararlanmak isteyen vatandaşlar, “Hastaneler 23 Nisan’da açık mı?” ve “Aile sağlığı merkezleri bugün hizmet veriyor mu?” sorularına yanıt arıyor. Milli bayram takvimi çerçevesinde kamu kurumlarının çalışma düzeni netleşirken, sağlık kuruluşlarının da mesai planı belli oldu.

23 NİSAN’DA HASTANELER VE POLİKLİNİK HİZMETLERİ DURUMU

23 Nisan günü devlet hastaneleri, üniversite hastaneleri ve eğitim-araştırma hastanelerinde poliklinik hizmetleri verilmeyecek. Rutin muayeneler ve randevulu işlemler bu tarihte gerçekleştirilmeyecek olup MHRS sistemi üzerinden alınan randevular da resmi tatil nedeniyle aktif olmayacak. Hastaneler, normal çalışma düzenine 24 Nisan sabah saatlerinden itibaren geri dönecek.

23 NİSAN’DA ACİL SERVİSLER HİZMET VERMEYE DEVAM EDECEK

Resmi tatil günlerinde sağlık hizmetlerinin kesintiye uğramaması için hastanelerin acil servisleri 7 gün 24 saat esasına göre çalışmayı sürdürecek. Ani gelişen sağlık sorunları, yaralanmalar veya acil müdahale gerektiren durumlarda vatandaşlar en yakın hastanenin acil servisine başvurabilecek.

AİLE SAĞLIĞI MERKEZLERİ 23 NİSAN’DA KAPALI OLACAK

Aile Sağlığı Merkezleri (sağlık ocakları) 23 Nisan resmi tatili kapsamında hizmet vermeyecek. Aile hekimleri bu tarihte görev yapmayacak olup, vatandaşlar rutin sağlık işlemleri için bir sonraki mesai gününü beklemek durumunda kalacak.