23 Nisan gösterileri (kutlamaları) iptal mi edildi? 23 Nisan iptal mi?

23 Nisan gösterileri (kutlamaları) iptal mi edildi? 23 Nisan iptal mi?
Güncelleme:
Türkiye, son günlerde Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’tan gelen acı haberlerin etkisiyle derin bir üzüntü yaşarken, yaklaşan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı hazırlıkları da bu hassas atmosferden doğrudan etkilendi. Her yıl büyük bir coşkuyla kutlanan 23 Nisan etkinliklerinin bu yıl yapılıp yapılmayacağı merak ediliyor. Peki, 23 Nisan gösterileri (kutlamaları) iptal mi edildi? 23 Nisan iptal mi? Detaylar haberimizde.

Türkiye, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’tan gelen acı haberlerin ardından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı hazırlıkları bu yıl daha hassas bir atmosferde devam ediyor. Özellikle okullarda güvenlik endişelerinin artması ve hayatını kaybedenler için yas havasının oluşması, “23 Nisan kutlamaları iptal mi edilecek?” sorusunu kamuoyunun en çok araştırdığı başlıklardan biri haline getirdi.

23 NİSAN GÖSTERİLERİ (KUTLAMALARI) İPTAL Mİ EDİLDİ?

Son günlerde sosyal medyada yayılan “23 Nisan gösterileri tamamen iptal edildi” iddiaları kamuoyunda ciddi bir bilgi kirliliğine neden oldu. Ancak resmi kaynaklardan gelen değerlendirmelere göre bu iddiaları doğrulayan bir genelge veya bakanlık kararı bulunmuyor.

Milli Eğitim Bakanlığı’na yakın kaynaklar, 23 Nisan 2026 Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliklerinin iptal edilmediğini, ancak bazı bölgelerde organizasyonların yeniden gözden geçirilebileceğini belirtiyor.

Özellikle güvenlik hassasiyetinin arttığı illerde:

Okullarda yapılacak kutlamaların daha kontrollü ve sade programlarla düzenlenmesi

Kalabalık sahne gösterileri yerine sınıf içi veya okul bahçesi etkinliklerine yönelme

Güvenlik güçleriyle koordineli şekilde okul çevresinde ek önlemler alınması gibi uygulamaların gündeme gelmesi bekleniyor.

Bu nedenle “iptal” yerine “format değişikliği” ifadesi daha doğru bir yaklaşım olarak öne çıkıyor.

MEB TARAFINDAN RESMİ BİR İPTAL KARARI YOK

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) kaynaklarından edinilen bilgilere göre, şu an için 23 Nisan etkinliklerinin ülke genelinde iptal edildiğine dair resmi bir genelge yayımlanmış değil.

Bakanlık, mevcut eğitim takviminin geçerli olduğunu ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın resmi program dahilinde kutlanacağını belirtiyor. Ancak yaşanan olayların ardından güvenlik hassasiyetlerinin artırılması yönünde valilikler ve il milli eğitim müdürlükleriyle koordinasyon sağlandığı ifade ediliyor.

100 bin üyeli terör yuvası! Okul saldırıları sonrası peş peşe tehditler

100 bin üyeli terör yuvası! Okul saldırıları sonrası peş peşe tehditler
Maraş saldırganı için olay iddia: Çok eşli bir ilişkimiz vardı

Arkadaşından ses getirecek itiraf: Çok eşli bir ilişkimiz vardı
Okul saldırganının yeni görüntüsü ortaya çıktı! Canlı yayında şarjöre mermi doldurmuş

Saldırganın yeni görüntüsü ortaya çıktı! Canlı yayında olay hareket
Diziler sil baştan değişiyor

Diziler sil baştan değişiyor
Biricik Suden'den, tepki çekecek sözler: Kas gelişimimi riske atamam

Saldırılara bu yüzden sessiz kalmış! Cevabı ortalığı karıştıracak
Bursa'da okullardaki saldırılara ilişkin paylaşım yapan 2 kişi tutuklandı

'Sıra bende' demişti! Evinden çeşit çeşit çıktı
Yaylada bulunan çifte cesedin ardından altın çıktı

Yaylada bulunan çifte cesedin ardından akılalmaz bir sebep çıktı

Türkiye’den Avustralya vatandaşlarına vize muafiyeti

Erdoğan imzayı attı! Türkiye'den bir ülkeye daha vize muafiyeti
Biricik Suden'den, tepki çekecek sözler: Kas gelişimimi riske atamam

Saldırılara bu yüzden sessiz kalmış! Cevabı ortalığı karıştıracak
SGK'ye 100 sosyal güvenlik denetmen yardımcısı alınacak

SGK'ye 100 personel alınacak
Okul saldırılarının ardından Yeşim Salkım'dan tartışma yaratacak sözler: Üremeyin, daha az sevişin

Okul saldırılarının ardından ünlü isimden tartışma yaratacak sözler