23 Nisan gösterileri (kutlamaları) iptal mi edildi? 23 Nisan iptal mi?

Türkiye, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’tan gelen acı haberlerin ardından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı hazırlıkları bu yıl daha hassas bir atmosferde devam ediyor. Özellikle okullarda güvenlik endişelerinin artması ve hayatını kaybedenler için yas havasının oluşması, “23 Nisan kutlamaları iptal mi edilecek?” sorusunu kamuoyunun en çok araştırdığı başlıklardan biri haline getirdi.

23 NİSAN GÖSTERİLERİ (KUTLAMALARI) İPTAL Mİ EDİLDİ?

Son günlerde sosyal medyada yayılan “23 Nisan gösterileri tamamen iptal edildi” iddiaları kamuoyunda ciddi bir bilgi kirliliğine neden oldu. Ancak resmi kaynaklardan gelen değerlendirmelere göre bu iddiaları doğrulayan bir genelge veya bakanlık kararı bulunmuyor.

Milli Eğitim Bakanlığı’na yakın kaynaklar, 23 Nisan 2026 Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliklerinin iptal edilmediğini, ancak bazı bölgelerde organizasyonların yeniden gözden geçirilebileceğini belirtiyor.

Özellikle güvenlik hassasiyetinin arttığı illerde:

Okullarda yapılacak kutlamaların daha kontrollü ve sade programlarla düzenlenmesi

Kalabalık sahne gösterileri yerine sınıf içi veya okul bahçesi etkinliklerine yönelme

Güvenlik güçleriyle koordineli şekilde okul çevresinde ek önlemler alınması gibi uygulamaların gündeme gelmesi bekleniyor.

Bu nedenle “iptal” yerine “format değişikliği” ifadesi daha doğru bir yaklaşım olarak öne çıkıyor.

MEB TARAFINDAN RESMİ BİR İPTAL KARARI YOK

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) kaynaklarından edinilen bilgilere göre, şu an için 23 Nisan etkinliklerinin ülke genelinde iptal edildiğine dair resmi bir genelge yayımlanmış değil.

Bakanlık, mevcut eğitim takviminin geçerli olduğunu ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın resmi program dahilinde kutlanacağını belirtiyor. Ancak yaşanan olayların ardından güvenlik hassasiyetlerinin artırılması yönünde valilikler ve il milli eğitim müdürlükleriyle koordinasyon sağlandığı ifade ediliyor.