Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

23 Ekim Perşembe 2026 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 23 Ekim Resmi Gazete yayımlandı! Resmi Gazete atamalar listesi!

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
23 Ekim Perşembe 2026 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 23 Ekim Resmi Gazete yayımlandı! Resmi Gazete atamalar listesi!
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Resmi Gazete bugünkü kararları neler? 23 Ekim Perşembe 2026 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 23 Ekim 2026 günü yayınlanan Resmi Gazete'de, ilan ve alınan kararların detayları haberimizdedir. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Resmi Gazete atamalar listesi, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. Peki, 23 Ekim 2026 Resmi Gazete bugünün kararları neler?

23 Ekim Perşembe 2026 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 23 Ekim 2026 günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan kararların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. Peki, Resmi Gazete bugünkü kararları neler? 23 Ekim 2026 Resmi Gazete'de yayımlanan kararlar nelerdir? İşte detaylar…

RESMİ GAZETE BUGÜNÜN KARARLARI NELER?

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
CUMHURBAŞKANI KARARI

–– Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Bazı Mal ve Hizmetlerden Ücretsiz veya İndirimli Olarak Faydalanacakların Tespitine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 11919)

HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU KARARI

–– Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulunun 21/10/2026 Tarihli ve 1157-1158 Sayılı Kararı

YÖNETMELİKLER

–– Başbakanlık Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı Yayın Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

–– Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanında Yapılaşmanın ve Yapıların Kullanımının Denetimi ile Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Komisyonunun Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Çankaya Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Fenerbahçe Üniversitesi Afrika Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

–– Fenerbahçe Üniversitesi Avrupa Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

–– Piri Reis Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

YARGI BÖLÜMÜ
YARGITAY KARARI

–– Yargıtay 4. Hukuk Dairesine Ait Karar

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Detaylar için Remi Gazete web sayfasını ziyaret edebilirsiniz. 

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com
Bu haber 57 sitede yayınlandı.
Meclis’te İzleme Kurulu kuruluyor! Kurtulmuş’tan 'ete kemiğe bürünecek' mesajı

Kurtulmuş'tan "İzleme Kurulu" için tarih işareti
Japonya’nın Ankara Büyükelçisi, İstiklal Marşı'nı ezberden okudu

Herkes gibi o da İstiklal Marşı'nı söyledi: Benim için onur
Hayvanlarda görülen virüs insana bulaştı, hasta hayatını kaybetti

Dünya bir ilki yaşıyor! Korkulan kabus gerçek oldu
Trabzonsporlu Andre Onana trafik kazası geçirdi

Andre Onana maç sonunda trafik kazası geçirdi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sergen Yalçın'ı güldüren soru! Salondakiler cevabına kahkaha attı

Sergen Yalçın'ı güldüren soru! Salondakiler cevabına kahkaha attı
Jülide Kural’dan Kadir İnanır’ın vasiyetiyle ilgili ilk açıklama: Toprağa vereli 4 ay bile olmadı

Vasiyet tartışmalarına ne diyeceği merak konusuydu: İlk kez konuştu
Fon kurulu 7. toplantısını yaptı! Tasfiye sürecinde olan fonların sayısı 47'ye düştü, işte ödenen rakam

Fon kurulu 7. kez toplandı! İşte mağdurlara ödenen rakam
Salah’ın sofrasında gram hesabı! Salatayı bile tartıyor

Sizce bu tabak kime ait? Duyunca şaşıracaksınız
PHP’deki kritik güvenlik açığı dünyayı alarma geçirdi: Kamu hizmetleri devre dışı kaldı

Dünya alarma geçti! Pek çok ülkede kamu hizmetleri durdu

Bursasporlu Iheanacho'ya karpuz sürprizi

Bu karpuzlar bakın kime gönderildi
Tartışma yaratacak görüntü! Cenaze namazı Türkçe kıldırıldı

Cenazede tartışma yaratacak olay