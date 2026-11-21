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Altın piyasasında 21 Kasım 2026 Cumartesi günü yaşanan değişimler, yatırımcıların gündeminde yer alıyor. Gram altın ve çeyrek altın başta olmak üzere farklı altın türlerinin alış ve satış fiyatları merak edilirken, ons altındaki hareketliliğin iç piyasaya etkisi de araştırılıyor. Küresel piyasalardaki düşüşle birlikte altın fiyatlarında aşağı yönlü hareket dikkat çekiyor. Peki, bugün gram altın ve çeyrek altın ne kadar oldu? Altın fiyatları güne yükselişle mi, düşüşle mi başladı? İşte 21 Kasım 2026 Cumartesi güncel altın fiyatları ve piyasadaki son gelişmeler…

GRAM ALTIN NE KADAR?

Altın fiyatları 21 Kasım 2026 Cumartesi günü yatırımcıların yakın takibinde bulunuyor. Hafta sonu gram altının alış ve satış fiyatlarında yaşanan değişimler merak edilirken, güncel verilere göre gram altının alış fiyatı 5.730,97 TL, satış fiyatı ise 5.731,95 TL seviyesinde bulunuyor. Gram altındaki günlük değişim yüzde 3,48 düşüş yönünde gerçekleşiyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın fiyatları 21 Kasım 2026 Cumartesi günü altın piyasasını takip edenlerin gündeminde yer alıyor. Güncel rakamlara göre çeyrek altının alış fiyatı 9.826,00 TL, satış fiyatı ise 9.972,00 TL olarak kaydediliyor. Çeyrek altındaki günlük değişim yüzde 0,04 düşüş yönünde gerçekleşirken, yatırımcılar altın fiyatlarındaki son hareketliliği yakından izliyor.

ONS ALTIN FİYATLARI

Uluslararası piyasalarda ons altın fiyatları da 21 Kasım Cumartesi günü yatırımcıların yakın takibinde bulunuyor. Altının ons alış fiyatı 3.525,37 dolar, satış fiyatı ise 3.526,01 dolar seviyesinde bulunuyor. Ons altındaki günlük değişim yüzde 3,68 düşüş yönünde gerçekleşirken, uluslararası piyasalardaki fiyat hareketlerinin iç piyasadaki altın türlerine etkisi merak ediliyor.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

21 Kasım 2026 Cumartesi günü saat 13.35.31 itibarıyla altın piyasasında aşağı yönlü hareket dikkat çekiyor. Gram altının satış fiyatı 5.731,95 TL seviyesinde bulunurken günlük değer kaybı yüzde 3,48 olarak kaydediliyor. Çeyrek altın 9.972,00 TL satış fiyatıyla işlem görürken yüzde 0,04 düşüş gösteriyor. Ons altının satış fiyatı ise 3.526,01 dolar seviyesinde bulunuyor ve günlük yüzde 3,68 değer kaybediyor. Altın türlerinde yaşanan düşüşü takip eden yatırımcılar, fiyatların günün ilerleyen saatlerinde nasıl bir seyir izleyeceğini araştırıyor.