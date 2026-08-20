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21 Ağustos 2026 İstanbul HAVA DURUMU! Yarın İstanbul'da hava nasıl olacak, yağış var mı?

21 Ağustos 2026 İstanbul HAVA DURUMU! Yarın İstanbul'da hava nasıl olacak, yağış var mı?
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21 Ağustos İstanbul hava durumu son dakika! MGM tarafından 15 günlük ve 30 günlük İstanbul hava durumu son dakika tahmin raporu paylaşıldı. 5 günlük hava durumu tahminleri Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılıyor. Peki, İstanbul'da hava durumu yarın nasıl, kaç derece, bulutlu mu, güneşli mi merak ediliyor. 21 Ağustos İstanbul hava durumu! İstanbul'da yarın yağış bekleniyor mu araştırılıyor. İşte İstanbul saatlik hava durumu!

İstanbul'da bugün hava kaç derece? 15 günlük ve 30 günlük İstanbul hava durumu tahmin raporu paylaşıldı. 5 günlük hava durumu tahminleri Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından açıklandı. Peki, İstanbul'da hava durumu yarın nasıl, kaç derece, bulutlu mu, güneşli mi merak ediliyor. İstanbul'da yarın yağış bekleniyor mu araştırılıyor. İşte İstanbul saatlik hava durumu haberimizde...

İSTANBUL HAVA DURUMU 21 AĞUSTOS

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından saat saat İstanbul'da hava nasıl olacak? İşte saatlik hava tahmin raporu:

21 AĞUSTOS İSTANBUL HAVA TAHMİNİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından saat saat İstanbul'da hava nasıl olacak? İşte saatlik hava tahmin raporu:

 

Onur BAYRAM
Onur BAYRAM
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