Yaz tatilinin devam etmesiyle birlikte "2026 ve 2027 okullar ne zaman açılacak?" sorusu arama motorlarında en çok araştırılan başlıklar arasında yer aldı. Milyonlarca öğrenci ve veli, yeni eğitim öğretim yılının hangi tarihte başlayacağını ve ilk ders zilinin ne zaman çalacağını öğrenmek istiyor. İşte MEB'in 2026-2027 eğitim öğretim takvimine göre okulların açılış tarihi ve merak edilen ayrıntılar.

2026 VE 2027 OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK? MEB YENİ EĞİTİM TAKVİMİNİ DUYURDU

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2026-2027 eğitim öğretim yılına ilişkin çalışma takvimini yayımladı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in imzasıyla 81 il milli eğitim müdürlüğüne gönderilen genelgeyle birlikte "2026 ve 2027 okullar ne zaman açılacak?" sorusu da yanıt buldu. Takvimde okulların açılış tarihi, ara tatiller, yarıyıl tatili ve eğitim yılının sona ereceği gün netleşti.

2026-2027 OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

MEB tarafından yayımlanan takvime göre 2026-2027 eğitim öğretim yılı 14 Eylül 2026 Pazartesi günü başlayacak. Birinci dönem, 22 Ocak 2027 Cuma günü sona erecek.

Öğretmenler ise yeni eğitim yılı hazırlıkları kapsamında mesleki çalışmalarına 1 Eylül 2026 Salı günü başlayacak.

UYUM EĞİTİMLERİ EYLÜL AYINDA YAPILACAK

Okul öncesi eğitim ile ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için uyum eğitimleri 7-11 Eylül 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Ayrıca ortaokul 5. sınıf, imam hatip ortaokulu 5. sınıf, lise hazırlık ve 9. sınıf öğrencileri ile pansiyonda kalacak öğrenciler için rehberlik ve uyum çalışmaları düzenlenecek.

BİRİNCİ ARA TATİL TARİHLERİ

2026-2027 eğitim öğretim yılının ilk ara tatili 16 Kasım 2026 Pazartesi günü başlayacak ve 20 Kasım 2026 Cuma günü sona erecek.

Öğrenciler hafta sonlarıyla birlikte toplam dokuz günlük tatil yapma fırsatı bulacak.

YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?

Birinci dönemin tamamlanmasının ardından yarıyıl tatili 25 Ocak 2027 Pazartesi günü başlayacak.

İki haftalık tatilin ardından öğrenciler 8 Şubat 2027 Pazartesi günü ikinci dönem ders başı yapacak.

İKİNCİ ARA TATİL MART AYINDA

İkinci dönemde uygulanacak ara tatil ise 8 Mart 2027 Pazartesi tarihinde başlayacak ve 12 Mart 2027 Cuma günü sona erecek.

Bu tatilin ardından öğrenciler eğitimlerine kaldıkları yerden devam edecek.

2026-2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI NE ZAMAN BİTECEK?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı takvime göre 2026-2027 eğitim öğretim yılı 25 Haziran 2027 Cuma günü sona erecek. Böylece milyonlarca öğrenci yaz tatiline başlayacak.

2026-2027 MEB EĞİTİM TAKVİMİ

• Öğretmenlerin mesleki çalışmaları: 1 Eylül 2026 Salı

• Uyum eğitimleri: 7-11 Eylül 2026

• Okulların açılışı: 14 Eylül 2026 Pazartesi

• Birinci ara tatil: 16-20 Kasım 2026

• Birinci dönemin sona ermesi: 22 Ocak 2027 Cuma

• Yarıyıl tatili: 25 Ocak - 5 Şubat 2027

• İkinci dönemin başlaması: 8 Şubat 2027 Pazartesi

• İkinci ara tatil: 8-12 Mart 2027

• Okulların kapanışı: 25 Haziran 2027 Cuma