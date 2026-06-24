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2026 MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı?

2026 MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı?
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2026 MSÜ tercih sonuçları, Milli Savunma Bakanlığı tarafından yürütülen değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından adayların erişimine açılacak. Kara, Hava ve Deniz Harp Okulları ile Astsubay Meslek Yüksekokulları için tercih yapan binlerce aday, sonuçların açıklanacağı tarihi yakından takip ediyor. Peki, 2026 MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı? Detaylar haberimizde.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yürütülen 2026 MSÜ tercih sürecine ilişkin sonuçlar, adaylar tarafından büyük bir merakla takip ediliyor. Özellikle Kara, Hava ve Deniz Harp Okulları ile Astsubay Meslek Yüksekokulları tercih sürecini tamamlayan adaylar, sonuçların açıklanacağı tarihi yakından izliyor. Peki, 2026 MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı? Detaylar...

2026 MSÜ TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

2026 MSÜ tercih sonuçları henüz açıklanmadı. Milli Savunma Bakanlığı tarafından resmi olarak yayımlanan bir sonuç duyurusu bulunmuyor.

Değerlendirme süreci devam ederken adayların yerleştirme işlemleri, kontenjan planlaması ve puan sıralamaları üzerinden detaylı şekilde inceleniyor. Bu nedenle sonuçların açıklanması için resmi duyurunun beklenmesi gerekiyor.

MSÜ TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MSÜ tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih için MSB tarafından henüz resmi bir gün verilmedi. Ancak geçmiş yıl verileri adaylara önemli bir zaman aralığı sunuyor.

2025 yılında MSÜ tercih sonuçları 24 Haziran tarihinde ilan edilmişti. Bu tarih, sistemin genellikle Haziran ayının ortası ile son haftası arasında sonuçları açıkladığını gösteriyor.

2026 yılı için mevcut değerlendirmelere göre sonuçların:

Haziran ayının son haftası içinde

23 – 30 Haziran 2026 tarihleri arasında

açıklanması bekleniyor.

Adaylar, sonuçların her an ilan edilebilme ihtimaline karşı MSB’nin resmi duyuru ekranlarını düzenli olarak kontrol etmelidir.

MSÜ TERCİH SONUÇLARI BUGÜN AÇIKLANIR MI?

MSÜ tercih sonuçlarının “bugün açıklanıp açıklanmayacağı” sorusu adaylar tarafından en sık araştırılan başlıklar arasında yer alıyor. Ancak şu an için MSB tarafından yapılmış “bugün açıklanacaktır” yönünde resmi bir duyuru bulunmuyor.

Bu nedenle sonuçların bugün açıklanıp açıklanmayacağı kesin olarak söylenemez. Değerlendirme süreci tamamlandığında sonuçlar doğrudan resmi sistem üzerinden erişime açılacaktır.

Adayların özellikle gün içinde yapılan resmi açıklamaları takip etmesi önem taşımaktadır.

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
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