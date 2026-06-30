2026 KPSS lisans başvuruları ne zaman başlıyor?

Kamu kurumlarında görev almak isteyen lisans mezunu adaylar için KPSS süreci yaklaşıyor. “2026 KPSS lisans başvuruları ne zaman başlayacak?” sorusu gündemdeki yerini korurken, ÖSYM tarafından açıklanacak resmi başvuru takvimi milyonlarca aday tarafından yakından takip ediliyor.

2026 KPSS LİSANS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) için geri sayım başlarken adaylar, “2026 KPSS lisans başvuruları ne zaman ve nasıl yapılır?” sorusuna yanıt arıyor. ÖSYM tarafından açıklanan takvime göre 2026-KPSS Lisans başvuruları 1 Temmuz 2026 tarihinde başlayacak ve adaylar belirlenen süre içinde başvurularını tamamlayabilecek.

KPSS LİSANS BAŞVURULARI NASIL YAPILACAK?

Adaylar başvurularını ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden ÖSYM AİS adresinden ya da mobil uygulama üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle gerçekleştirebilecek. Başvuru süreci dijital ortamda yapılırken, adayların bilgilerini eksiksiz ve doğru şekilde girmeleri gerekiyor.

2026 KPSS LİSANS BAŞVURU VE GEÇ BAŞVURU TARİHLERİ

2026 KPSS Lisans başvuruları 13 Temmuz 2026 tarihinde saat 23.59’da sona erecek. Başvuru süresini kaçıran adaylar için ise 22-23 Temmuz 2026 tarihleri arasında geç başvuru imkânı tanınacak. Bu dönemde sınav ücreti yüzde 50 artırımlı olarak ödenecek.

2026 KPSS SINAV VE SONUÇ TARİHLERİ

KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür sınavı 6 Eylül 2026’da yapılacak. Alan Bilgisi oturumları ise 12-13 Eylül 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Sınav sonuçlarının 7 Ekim 2026 tarihinde açıklanması bekleniyor.

ÖN LİSANS VE ORTAÖĞRETİM KPSS TAKVİMİ

ÖSYM tarafından yayımlanan takvime göre adaylar aynı dönemde yalnızca tek bir KPSS düzeyine katılabilecek. 2026 KPSS Ön Lisans sınavı 4 Ekim 2026’da, Ortaöğretim sınavı ise 25 Ekim 2026’da uygulanacak. DHBT sınavı ise 1 Kasım 2026 tarihinde gerçekleştirilecek.