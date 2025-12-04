2025'in en çok okunan Wikipedia sayfası ne oldu? Charlie Kirk kimdir, neden öldü?

Haberler

Güncelleme:
2025'in en çok okunan Wikipedia sayfaları belli oldu ve listede sürpriz isimler öne çıktı. Yılın zirvesinde, Amerikalı sağcı aktivist ve Turning Point USA kurucusu yer aldı. Peki, 2025'in en çok okunan Wikipedia sayfası ne oldu? Charlie Kirk kimdir? Charlie neden öldü? Detaylar haberimizde!

Wikimedia Vakfı, 2025 yılında en çok görüntülenen Wikipedia sayfalarını açıkladı. Yıl boyunca kullanıcıların ilgisini çeken konular arasında siyasi figürler, popüler kültür ve trajik olaylar öne çıktı. Peki, 2025'in en çok okunan Wikipedia sayfası ne oldu? Charlie Kirk kimdir? Charlie neden öldü? Detaylar...

2025'İN EN ÇOK OKUNAN WIKIPEDIA SAYFASI NE OLDU?

Listenin zirvesinde ise Amerikalı sağcı aktivist ve Turning Point USA kurucusu Charlie Kirk yer aldı. Kirk'ün sayfası yıl boyunca 45 milyonun üzerinde görüntülenme aldı ve ölümünden sonraki günlerde yaşanan yoğun ilgi ile 15 milyon ek görüntülenmeye ulaştı.

Wikimedia verilerine göre, sayfa görüntülemelerinin %40'ı ABD dışı kullanıcılar tarafından gerçekleşti. Bu durum, Charlie Kirk'ün uluslararası alanda da geniş bir takipçi kitlesine sahip olduğunu gösteriyor.

TRUMP VE MAMDANI İLK 10'DA

2025'in Wikipedia listesinde dikkat çeken diğer isimler arasında ABD Başkanı Donald Trump ve New York Belediye Başkanı seçilen Zohran Mamdani yer aldı. Trump'ın sayfası 25,1 milyon görüntülenme ile 4. sırada yer alırken, Mamdani'nin sayfası 20,1 milyon görüntülenmeyle ilk 10'a girdi.

Geçmiş yıllarla kıyaslandığında, Trump hâlâ yoğun ilgi görmeye devam ediyor. 2024'te 27 milyon görüntülenmeyle 4. sırayı almış olan Trump, Kamala Harris'in gerisinde kalmıştı. Ancak 2025'te Harris'in sayfası listeye giremedi. Mamdani ise özellikle New York'ta belediye başkanı seçilmesi sonrası ulusal ve uluslararası dikkat çekti.

"2025'TEKİ ÖLÜMLER" SAYFASI İKİNCİ SIRADA

Charlie Kirk'ün ardından en çok görüntülenen sayfa, her yıl milyonlarca kullanıcı tarafından takip edilen "2025'teki Ölümler" listesi oldu. Sayfa 42,5 milyon kez ziyaret edilerek ikinci sırada yer aldı.

Bu liste, Wikipedia'nın en istikrarlı içeriklerinden biri olarak dikkat çekiyor. Wikimedia'nın verilerine göre, bu tür ölüm listeleri her yıl ilk üç sıradan aşağı düşmüyor. Kullanıcılar, önemli kamu figürlerinin ve kültürel ikonların hayatlarının sona ermesi hakkında bilgi almak için bu sayfayı yoğun şekilde ziyaret ediyor.

CHARLIE KIRK KİMDİR?

Charles James Kirk, 14 Ekim 1993 doğumlu Amerikalı bir sağcı siyasi aktivist, yazar ve medya kişiliğidir. 2012 yılında Bill Montgomery ile birlikte Turning Point USA (TPUSA) adlı gençlik odaklı siyasi kuruluşu kurmuştur. Kirk, kuruluşun yönetici direktörü olarak aktif bir rol üstlenmiş ve ABD'de gençler arasında muhafazakar fikirlerin yayılmasına öncülük etmiştir.

CHARLIE KIRK NEDEN ÖLDÜ?

Charlie Kirk, 10 Eylül 2025'te Utah'ın Orem şehrindeki Utah Valley Üniversitesi'nde bir konuşma yaparken kurmalı tüfek ile boynundan vurularak öldürüldü. Suikast, hem yerel hem de uluslararası medyada geniş yankı uyandırdı ve Kirk'ün Vikipedi sayfasının görüntülenme sayısını ciddi şekilde artırdı. Ölüm haberi, sosyal medya ve haber sitelerinde yoğun şekilde paylaşıldı, bu da sayfanın yıl boyunca zirvede kalmasına neden oldu.

Dilara Yıldız
Haberler.com / Gündem
Haberler.com
500
