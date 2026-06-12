2002 Dünya Kupası Türkiye Brezilya yarı final maçı FULL izle! Türkiye Brezilya yarı final maçı kaç kaç bitti?

2002 FIFA Dünya Kupası'nda Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın gösterdiği performans, Türk futbol tarihinin en önemli başarıları arasında yer almaya devam ediyor. Turnuvada yarı finale kadar yükselen Ay-Yıldızlılar, 26 Haziran 2002 tarihinde Japonya'nın Saitama kentinde oynanan yarı final mücadelesinde Brezilya ile karşı karşıya geldi. Peki, Türkiye Brezilya yarı final maçı kaç kaç bitti? 2002 Dünya Kupası Türkiye Brezilya yarı final maçı Full izle!

TÜRKİYE BREZİLYA YARI FİNAL MAÇI FULL İZLE

2002 Dünya Kupası Yarı Final karşılaşması, 26 Haziran 2002 tarihinde Japonya'nın Saitama Stadyumu'nda oynandı. Mücadele saat 14.30'da başladı.

Karşılaşmada düdük, Danimarkalı hakem Kim Milton Nielsen tarafından çalındı. Yardımcı hakemlik görevlerini ise Maciej Wierzbowski ve Igor Sramka üstlendi.

A Milli Futbol Takımı, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde sahaya çıkarken, turnuvanın favorileri arasında gösterilen Brezilya karşısında finale yükselme mücadelesi verdi.

Aradan geçen yıllara rağmen futbolseverlerin büyük ilgi gösterdiği karşılaşma, günümüzde farklı YouTube hesaplarında yayınlanmaya devam ediyor. Bu nedenle maçı yeniden izlemek isteyen futbolseverler çeşitli video platformları üzerinden karşılaşmanın tamamına ulaşabiliyor.

Maç Bilgileri

Organizasyon: 2002 FIFA Dünya Kupası

Tur: Yarı Final

Tarih: 26 Haziran 2002

Saat: 14.30

Stadyum: Saitama Stadı

Teknik Direktör: Şenol Güneş

Hakem: Kim Milton Nielsen

Yardımcı Hakemler: Maciej Wierzbowski, Igor Sramka

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TÜRKİYE BREZİLYA YARI FİNAL MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

2002 FIFA Dünya Kupası Yarı Final mücadelesinde Türkiye ile Brezilya karşı karşıya geldi. Saitama Stadı'nda oynanan karşılaşma, Brezilya'nın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi. Böylece Brezilya finale yükselen taraf oldu. Karşılaşmanın ardından Brezilya yoluna finalde devam ederken, Türkiye ise Dünya Kupası serüvenini üçüncülük mücadelesiyle sürdürdü.