20 Mayıs Çarşamba Tokat okullar tatil mi, Turhal'da okullar neden tatil edildi?

20 Mayıs Çarşamba günü Tokat’ta okulların tatil olup olmadığı öğrenciler ve veliler tarafından merak ediliyor. “Tokat’ta okullar tatil mi, Turhal’da okullar neden tatil edildi?” sorusu arama motorlarında yoğun şekilde araştırılırken, valilikten gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor.

TOKAT TURHAL’DA OKULLAR 3 GÜN TATİL EDİLDİ

Tokat Valiliği, son günlerde etkili olan yoğun yağışlar ve taşkın riski nedeniyle Turhal ilçesinde 20, 21 ve 22 Mayıs tarihlerinde eğitim-öğretime ara verildiğini açıkladı. Karar, ilçe genelindeki tüm resmi ve özel eğitim kurumlarını kapsadı.

YEŞİLIRMAK VE DERELERDE TAŞKIN RİSKİ ARTTI

Valilik tarafından yapılan bilgilendirmede, Yeşilırmak ve onu besleyen derelerde bazı noktalarda taşkınların meydana geldiği belirtildi. Meteorolojik veriler doğrultusunda yağışların devam etmesinin beklendiği ve su seviyesinde ciddi artış yaşanabileceği ifade edildi.

ALMUS BARAJI TAHLİYESİ SU SEVİYESİNİ YÜKSELTECEK

Açıklamada, 19 Mayıs 2026 Salı günü Almus Barajı’nın tam doluluğa ulaşarak su tahliyesi yapmasının öngörüldüğü bildirildi. Bu durumun Yeşilırmak’ta yeni taşkın risklerini artırabileceği vurgulandı.

TÜM EĞİTİM KURUMLARINDA EĞİTİME ARA VERİLDİ

Turhal ilçesinde; kreşler, anaokulları, ilkokullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri, yaygın eğitim kurumları, özel öğretim kursları ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitime 3 gün süreyle ara verildiği açıklandı. Ayrıca kamu kurumlarında görev yapan hamile ve engelli personelin de idari izinli sayılacağı duyuruldu.

VATANDAŞLARA KRİTİK UYARI YAPILDI

Tokat Valiliği, vatandaşlara resmi uyarıları takip etmeleri ve dere yatakları başta olmak üzere riskli bölgelerden uzak durmaları çağrısında bulundu. Bölgede olası olumsuzluklara karşı ekiplerin teyakkuz halinde olduğu belirtildi.

Osman DEMİR
