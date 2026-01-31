2 Şubat ne kandili? 2026 dini günler ve geceler takvimi!

Ramazan ayına 15 gün kala idrak edilecek olan kandil gecesi, Şubat ayının ilk günlerinde Müslümanların gündeminde bulunuyor. Manevi anlamı ve tarihi nedeniyle bu özel gecenin hangi güne denk geldiği merak ediliyor.

2 ŞUBAT NE KANDİLİ?

2 Şubat Pazartesi gecesi idrak edilecek olan mübarek gece, Ramazan ayının müjdecisi kabul edilen Berat Kandili olarak takvimlerde yer alıyor.

Berat Kandili, "üç aylar"ın ikincisi olan şaban ayının 15'inci gecesine denk geliyor.

İslam'a göre "berat" günahlardan arınma, temize çıkma, ilahi af ve rahmete nail olma anlamları taşıyor.

Hazreti Muhammed'in, Berat Kandili'ne ilişkin şöyle buyurduğu ifade ediliyor:

"Şaban ayının 15'inci gecesini ibadetle geçirin, gündüzünde de oruç tutun. Çünkü Yüce Allah, bu gece dünya semasına rahmetiyle tecelli eder ve 'Yok mu tövbe eden, tövbesini kabul edeyim. Yok mu rızık isteyen, rızık vereyim. Yok mu şifa isteyen, şifa vereyim. Yok mu başka isteği olan ona da istediğini vereyim.' buyurur."

BERAT KANDİLİ NE ZAMAN 2026?

İslam dünyasında büyük bir manevi öneme sahip olan Berat Kandili, Hicri takvime göre Şaban ayının 15. gecesinde idrak ediliyor. 2026 yılında bu mübarek gece, 2 Şubat Pazartesi gününü Salı'ya bağlayan geceye denk geliyor.